El Presidente aseguró que «no va a haber nuevas medidas restrictivas» por la pandemia

El presidente Alberto Fernández descartó la adopción de nuevas medidas restrictivas como consecuencia del incremento de contagios de Covid-19 que se registra en los últimos días, y remarcó que «si el problema de los nuevos contagios no fue tan grave, fue porque los argentinos tuvieron la responsabilidad de vacunarse».

«A todos nos preocupa» esta nueva ola de contagios, expresó el Presidente, y tras señalar que «en la medida que nos vacunemos, todo va a ser más fácil de llevar», recordó que «hemos prorrogado la emergencia sanitaria», por lo cual las medidas de prevención a adoptar en este momento por el Gobierno «van a ser las que ya se han dictado, las que ya están».

«Hemos hecho todo un gran esfuerzo y le doy las gracias a cada argentina, a cada argentino» porque «fueron dos años muy difíciles, los enfrentamos todos como pudimos, y creo que todos hicimos un enorme esfuerzo» para seguir adelante, enfatizó Fernández.

El presidente expresó estos conceptos al encabezar el tradicional brindis de fin de año con los periodistas acreditados de Casa Rosada, oportunidad en que homenajeó a Roberto Di Sandro, decano de los hombres de prensa que allí se desempeñan, quien cumplió 74 años de trabajo acreditado en la sede gubernamental.

En un breve diálogo con los periodistas, Fernández también contó cómo transita la espera de su nuevo hijo junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

«Estoy muy feliz, muy contento, siempre que uno trae una vida al mundo lo vive con felicidad», comentó y, en tono risueño, aseguró que el nacimiento de su hijo se produciría «entre el 10 y el 20 de abril, según me dijeron, pero con que sea ariano alcanza».

Durante la reunión, que se realizó frente a la Sala de Periodistas, en el primer piso de la sede gubernamental, el Presidente descubrió una placa en la que se destaca la trayectoria de Di Sandro y le hizo entrega de una medalla recordativa.

Di Sandro «ejerció su tarea de periodista con mucha dignidad y mucha transparencia», dijo el primer mandatario, y dirigiéndose directamente al periodista agregó: «Sos el decano y sos el maestro de muchos colegas tuyos, 74 años de trabajo acá y 90 años, es muy merecido este homenaje».

Por su parte, Di Sandro les agradeció a «los periodistas de todas las generaciones desde que estoy acá, hasta ahora. Son todos tipos fenómenos, que no escrachan a nadie, pero preguntan».

«En reconocimiento al señor Roberto Di Sandro por sus 74 años de trabajo ininterrumpido en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno», dice la placa que descubrieron el jefe de Estado y el cronista homenajeado.

Del encuentro también participaron la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross, y el jefe de asesores de Presidencia, Juan Manuel Olmos.

