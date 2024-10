El presidente de la DAIA apuntó contra Hamas y advirtió: “Vienen por todos, no se puede negociar con el terrorismo”

A horas del primer aniversario del atentado contra Israel del 7 de octubre, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, se refirió al presente del conflicto en Medio Oriente, que ya escaló a otros países de la región y continúa dejando víctimas fatales, apuntó contra Hamas y advirtió: “Vienen por todos, no se puede negociar con el terrorismo”.

En ese sentido, sostuvo: “No vienen por los judíos. Van a matar primero a los judíos, después van a ir por los infieles musulmanes, por los cristianos, por los evangélicos, por la gente del LGBT”, dijo durante una entrevista con Romina Manguel en FM Milenium.

“No soy compasivo con los antisemitas, al contrario, los ataco, no les explico nada y los sanciono”, aseguró por otro lado y remarcó que para defender al pueblo de Israel “no hace falta ser judío”, “hay que ser también un demócrata porque vienen por todos”, enfatizó.

En cuanto al ataque del 7 de octubre, Knoblovits sostuvo:“Nunca me imaginé que íbamos a estar en peligro y lo que ha sucedido con el antisemitismo nos cambió a todos”.

Jorge Knoblovits respaldó

el accionar de Israel:

“Se defendió”

Sobre el conflicto en Medio Oriente, expresó: “Se impuso el siperismo; violaron, mataron, torturaron a israelíes. Sí, pero…”, cuestionó. En esa línea, señaló: “Es un momento de hacer escuela, tenemos que militar en ser didácticos y en explicar lo que está pasando en el mundo. Y advierto que no es un tema de los judíos”.

Al respecto, analizó el accionar del Estado de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas y consideró que el país “se defendió”. “Hablan de ataques de Israel, no de las razones. Para algunos, Israel nunca se defiende o no tiene derecho a hacerlo”, reclamó.

Al cierre de la entrevista, el titular de la DAIA convocó a participar este lunes del acto que se llevará a cabo en el aniversario de los ataques de Hamas. “Mañana vamos al acto central y el mundo democrático tiene que estar ahí, se trata de valores”, sentenció.