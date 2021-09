El presidente de la UCR en Clorinda, Abraham Skierkie será candidato a concejal

Compartir

CLORINDA (Corresponsal).- En diálogo con éste medio, el presidente del Comité Distrito Clorinda de la Unión Cívica Radical, Abraham Skierkier señaló que su candidatura a concejal está definida, lo que primero comenzó con un trascendido, el ex diputado provincial, quien ya fue concejal en la segunda ciudad de la provincia, volvería a una candidatura en las elecciones del 14 de noviembre próximo, “voy a ser candidato”, dijo en un breve contacto con éste diario.

Sobre los resultados obtenidos en las PASO señaló, “en Clorinda anduvimos muy bien, y esos resultados no alientan a pensar que en las legislativas de noviembre vamos a estar con posibilidades de llegar nuevamente a la banca del Concejo Deliberante, y porque no pensar que podemos apostar a una segunda banca, con el trabajo de la dirigencia y el acompañamiento que notamos en el electorado es posible un resultado mucho mejor”, dijo el radical.

