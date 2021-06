El presidente de la UIA planteó un objetivo de US$90.000 millones de exportaciones

Compartir

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicip), Daniel Funes de Rioja, afirmó que el sector privado tiene el desafío de alcanzar exportaciones por US$90.000 millones en los próximos años y dijo que el contexto actual requiere de “certidumbre, confianza y concertación”.

Funes de Rioja fue el anfitrión de un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que tuvo como invitado al titular del Palacio de Hacienda, en un evento realizado al aire libre en los jardines del hotel Four Seassons, en el barrio porteño de Recoleta.

En un tono más conciliador con el Gobierno nacional que el empleado la semana pasada cuando asumió la UIA, Funes de Rioja señaló la “confianza” del sector empresarial “no solo en la recuperación de lo perdido tanto en 2018 y 2019, como por la Covid en el último tiempo, sino en “un crecimientos sostenido, sustentable e inclusivo de la Argentina”.

En ese contexto, el dirigente empresarial destacó la vocación de diálogo del sector privado en la actual coyuntura en procura de alcanzar un escenario de “certidumbre, confianza y concertación” que permita el desarrollo de economía, la producción y el empleo.

En su breve exposición, el titular de la UIA citó el diálogo que mantuvo ayer con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con quien analizó “la necesidad de exportar

US$ 90.000 millones, un desafío para los sectores que pueden hacer que sea posible, con un reto importante de trabajar mancomunadamente”.

En ese mismo sentido y en referencia al objetivo exportador de mediano plazo, Guzmán le expresó que hay “objetivos compartidos” entre el Gobierno y el sector industrial y destacó “la importancia que le da el Gobierno a la industria” por entender que “son los primeros que están en el frente empujando el desarrollo”.

Funes de Rioja también se refirió al tema precios, al señalar que el empresariado entiende que “el tema de la inflación es dramática”, pero asumió que los argentinos tienen “una cultura inflacionaria que se espiraliza” y consideró muy importante lograr “el punto de inflexión” en su control.

El titular del Consejo empresarial manifestó que los integrantes de la entidad están “convencidos de la delicada tarea del ministro, en lo interno pero mucho más en lo externo porque la refinanciación de la deuda externa, los arreglos posible con el Club de París requieren gran capacidad y prestigio para negociar”, valores que la atribuyó a Guzmán

“No cualquier negocia, y el ministro sabe qué puede el país afrontar, hasta qué medida y cómo puede cumplir los compromisos internacionales” la Argentina, sostuvo y aseguró: “Tenemos mucha expectativa, no solo porque confiamos en la responsabilidad sino en el futuro de la Argentina que miramos”.

