El presidente del Al Ittihad anunció el despido de Marcelo Gallardo y se refirió a Benzema

La experiencia de Marcelo Gallardo en Medio Oriente está próxima a culminar. Así lo confirmó el nuevo presidente del Al Ittihad, Louay Nazer, en una conferencia de prensa. El flamante mandatario explicó que la decisión de la salida del Muñeco se debe fundamentalmente por su relación con el delantero francés Karim Benzema, la gran estrella del plantel.

“La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al-Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, advirtió el dirigente.

Vale destacar que la decisión de marcarle la salida al estratega argentino fue tomada desde hace varias semanas, pero según diversos medios árabes la cuestión se dilató más de la cuenta debido a que la entidad de Yeda debe pagarle al argentino y todo su cuerpo técnico una suma cercana a los 30 millones de dólares para romper su vínculo, el cual finaliza el 30 de junio de 2025.

El directivo, continuando con esta línea, recalcó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte fundamental para la institución y negó que pueda emigrar a otra institución: “No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.

El ingeniero Louay Nazer, que ganó la presidencia del Club Al-Ittihad después de la celebración de la asamblea general electoral de la Fundación de Miembros del Club, también develó que se encuentran en la búsqueda de un sucesor para el ex River Plate y Nacional de Uruguay.

“Hemos iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada después de que decidimos rescindir el contrato y tenemos dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque hay contratos asociados. Actualmente estamos estudiando los expedientes de tres entrenadores extranjeros, y elegiremos a uno de ellos para ficharlo en el próximo periodo”, comentó. Y luego, añadió: “Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera. Todos seremos compatibles”.

Los Tigres culminaron la temporada en la Pro League en el quinto lugar con 54 puntos, a 42 del campeón Al Hilal. Además, llegaron a las semifinales de la Copa de Campeones, perdieron la final de la Supercopa de Arabia Saudita, sucumbieron en cuartos de final de la Liga Árabe de Campeones y en cuartos de final de la Champions League de Asia. El ex Nacional y River Plate comandó al Al Ittihad en 33 encuentros, con 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas. “Pretendemos cerrar rápidamente el expediente del nuevo entrenador para empezar a consultar con él futuros acuerdos”, recalcó el directivo.

Nazer también anticipó que su entidad se mostrará muy activa en la próxima ventana de transferencias: “Queremos aumentar el número de estrellas en la próxima temporada. No hablaremos de posiciones porque eso perjudica las negociaciones, y mi objetivo es completar todos los traslados antes del campamento de verano. Queremos tener a todos los jugadores para el campamento de verano y tener una preparación muy sólida para la próxima temporada”.

Algunas de sus figuras extranjeras son, además del francés Karim Benzema, el defensor central Luiz Felipe, el volante brasileño Fabinho, el mediocampista central N’Golo Kanté y el extremo portugués Jota. “Los jugadores que queremos tienen características especiales para jugar dentro del equipo, y nuestros estándares son altos en el reclutamiento. Queremos competir fuertemente para alcanzar logros locales e internacionales en los próximos años”, esbozó.

“Soy optimista con respecto al actual periodo estival de fichajes, pero somos muy prudentes, tenemos que ser sabios en la elección de las operaciones, sobre todo con el presupuesto específico y los elevados precios que presenciamos la temporada pasada”, concluyó.