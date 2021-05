El Presidente, funcionarios y gobernadores recordaron aniversario de Revolución de Mayo

Compartir

Funcionarios, gobernadores y referentes políticos recordaron el 211 aniversario de la Revolución de Mayo a través de mensajes en las redes sociales y coincidieron en destacar las dificultades en las que esta conmemoración encuentra a la Argentina, luchando contra la pandemia en el marco de una segunda ola que no para de crecer en cuanto a cantidad de casos y fallecidos.

“Independencia quiere decir poder valerse por sí mismos, no depender de otros y poder ser artífices de nuestro futuro, y siento que con este anuncio estamos siendo más independientes México, la Argentina y América Latina”, aseguró Fernández, al conmemorarse el 211 aniversario de la Revolución de Mayo.

El mandatario argentino hizo referencia de esta manera a un nuevo aniversario del 25 de Mayo, en el marco de una videoconferencia que mantuvo esta mañana con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que recordó que en Argentina se celebra “el día que se inició el camino de la independencia argentina de la corona española”.

“Ahí empezó un momento que culmina en 1816 cuando empezó nuestra independencia. Eso significa no depender de otros de ser artífices de nuestro propio futuro: siento que con este anuncio estamos siendo más independientes Argentina y América Latina”, aseveró Fernández.

Tras esa comunicación, el Presidente participó del izamiento de la bandera en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

A su turno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “la unidad y a la solidaridad” de los argentinos “en tiempos difíciles”, en medio de la pandemia de coronavirus.

“En tiempos difíciles, más unidos y solidarios que nunca. Viva la Patria, argentinos y argentinas!”, escribió esta mañana la expresidenta en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañó con una imagen del exmandatario Néstor Kirchner junto a una bandera argentina.

Kirchner eligió asumir su mandato como jefe de Estado argentino el 25 de mayo de 2003 ante el Congreso de la Nación, cambiando la tradición de que los jefes del Estado asumían el 10 de diciembre en la Casa Rosada, y se convirtió en en el 51º presidente de la Nación Argentina. En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, conmemoró a través de sus redes sociales un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y llamó a “reflexionar” sobre “la unidad de los diferentes sectores de la sociedad”.

“Este #DíaDeLaPatria no puede ser un día de celebración plena porque nos encuentra en la etapa más crítica de la #pandemia”, comenzó el ministro en un hilo en Twitter aunque agregó que “más que nunca, es un buen momento para reflexionar sobre aquella gesta: sobre la #unidad de diferentes sectores de la sociedad para lograr el bien común”. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Revolución de Mayo “tuvo un inmenso componente popular” y destacó que en esa gesta histórica fue clave la unidad “del pueblo entero” y la solidaridad por sobre “el individualismo”.

Al encabezar esta mañana el acto en el jardín de la Casa de Gobierno, en La Plata, Kicillof dijo que “la Revolución de Mayo tuvo un inmenso componente popular, una inmensa participación popular” y apuntó que “el componente más importante para destacar en estas luchas es que un pueblo entero se unió para dar estos combates”.

También, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó este mediodía del izamiento de la Bandera de Argentina en la Plaza de Mayo junto al Regimiento de Patricios y escribió en su cuenta de Twitter: ¡Feliz día de la Patria!”.

Asimismo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que está de licencia tras superar una intervención quirúrgica, reapareció hoy en las redes sociales con motivo de la conmemoración del 211º aniversario de la Revolución de Mayo, y reconoció que el país está “pasando un momento difícil con la pandemia”.

El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “Este es otro #DíaDeLaPatria diferente que nos hace pensar en la importancia de estar unidos como aquel #25deMayo, en la gesta de nuestra Nación”. “Estamos atravesando un difícil momento con la pandemia, pero recordemos siempre aquello de lo que los cordobeses y los argentinos somos capaces de lograr. Sigamos avanzando juntos y cuidándonos entre todos. ¡Feliz #DíaDeLaPatria!”, completó el gobernador.

También, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recordó el 211° aniversario de la Revolución de Mayo, en un acto en el que se utilizaron los protocolos recomendados para prevenir los contagios de coronavirus, como el distanciamiento social y el uso estricto del barbijo.

En tanto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, celebró este 25 de mayo con una cadena radial que se transmitió por internet desde Cipolletti, en la que se destacó el trabajo y el esfuerzo que hoy realizan los trabajadores de la salud, a quienes calificó como “los héroes” en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Hoy nos encontramos con nuevo héroes, que tienen un escenario de combate distinto y que es en los centros de salud de la provincia”, dijo la gobernadora Carreras, donde repasó el suceso histórico que originó el primer gobierno patrio y dijo que “este es un 25 de Mayo muy difícil y particular”.

