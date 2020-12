El Presidente ordenó ser rigurosos en controles de precios y evitar especulación

Compartir

El presidente Alberto Fernández ordenó a los integrantes del gabinete económico “ser muy rigurosos en los controles” de la evolución de los precios y “evitar la especulación” para poder afrontar la reducción de los altos niveles de desempleo y pobreza que se observan aún en un marco de paulatina recuperación.

Así lo planteó el Presidente al participar durante más de una hora de la reunión del gabinete económico en la Casa de Gobierno, oportunidad en que analizó con sus ministros y secretarios “la evolución de los precios en general de la economía y la inflación”, dijo a la prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al término del encuentro.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, se realizó un balance general del año y se discutieron los lineamientos y proyecciones principales del Presupuesto 2021, cuya elaboración fue producto de un trabajo muy pormenorizado con las distintas carteras que componen el Gabinete nacional, precisó Jefatura de Gabinete.

En ese encuentro, el Presidente se manifestó “con preocupación con respecto a diferentes precios, teniendo en cuenta que hubo varios congelamientos este año en el marco de la pandemia, y esto hay que ir normalizándolo de a poco sin que afecte el bolsillo de los argentinos y en relación con la paulatina recuperación del salario real”, detalló Kulfas, quien actuó como vocero de la reunión.

En ese camino de normalización en la pospandemia, “el Presidente ordenó ser muy rigurosos en los controles y evitar la especulación, porque está claro que la economía está mejor y se está reactivando en muchos sectores como en la industria, la construcción y la agroindustria, pero todavía hay otros que están golpeados”, afirmó. Para el ministro de Desarrollo Productivo, la preocupación del Presidente es “que no quede la sensación de que la economía se está recuperando y está todo funcionando bien porque no es así” y explicó: “Tenemos un arrastre importante en niveles de desempleo y pobreza que tenemos que reducir y, en ese sentido, es clave el tema de los precios y evitar prácticas especulativas”.

En relación a este último tema, aclaró, el Presidente se refirió a “algunos aspectos que se ven en el mundo de los materiales de la construcción, actividad que se recuperó muy de golpe y que ya venía de dos años muy malos; en septiembre u octubre se vuelve a recuperar y esto dispara una demanda muy importante, con el mejor octubre de los últimos 20 años; pero además del lado positivo hubo faltantes de materiales y algunas avivadas en algunas partes de la cadena comercial”.

“El escenario de salida es el que está planteado en el Presupuesto 2021, que incluye mucho más gasto público en recuperación, obras públicas, financiamiento a las pymes e innovación, y no en ayuda social, que continúa bajo los formatos que conocemos, fundamentalmente orientado a recuperar el empleo”, amplió.

El Presupuesto 2021 contempla una fuerte reactivación de la inversión de capital en áreas estratégicas como el transporte, el desarrollo vial, la energía y la infraestructura sanitaria y educativa; y la recuperación de la obra pública también constituye una herramienta primordial para la generación de empleo, consignó Jefatura de Gabinete. “La idea es poder coordinar los diferentes aspectos de la política de precios, alimentos, precios máximos, las tarifas de electricidad, gas y transporte, para lograr que la economía funcione lo mejor posible y al mismo tiempo evitar un impacto negativo en los bolsillos de la gente”, concluyó Kulfas.

