El Presidente recibió en Olivos a Kicillof y Santilli

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para realizar un seguimiento de la situación de la pandemia de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El encuentro tuvo como objetivo coordinar los detalles específicos de las decisiones a adoptar con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, de cara a la medida que vence el 28 de este mes, indicaron fuentes oficiales.

Santilli concurrió en representación del gobierno porteño, luego que los asesores médicos de Horacio Rodríguez Larreta le recomendaran restringir sus actividades públicas ante el resultado positivo que tuvo el análisis de coronavirus efectuado a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con quien el Jefe de Gobierno y otros dirigentes partidarios compartieran un almuerzo días pasados.

En tanto, también el Jefe de Estado Alberto Fernández recibió hoy la recomendación de restringir al máximo posible el contacto interpersonal” y realizar sus tareas en la residencia de Olivos, en el contexto de los numerosos contagios de coronavirus conocidos en los últimos días entre dirigentes políticos y el aumento de casos positivos en el AMBA.

Hoy se conoció también que la pareja de María Eugenia Vidal, el periodista Enrique Sacco, dio positivo en su hisopado, en tanto que otros dirigentes que tuvieron recientemente contacto con la ex goberandora se encuentran esperando los resultados de sus estudios, como es el caso del intendente de Vicente López Jorge Macri y el ex titular de la cámara de diputados, Emilio Monzó.

Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau dieron negativo, en tanto que dio positivo el diputado bonaerense Alex Campbell.

El primer caso en conocerse fue el del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el viernes último y que aún se encuentra internado con complicaciones respiratorias, según se informó.

“La progresión de casos positivos en el AMBA evidencia un gran aumento de la circulación viral y es mi responsabilidad recomendarle al Presidente desempeñar sus tareas en su residencia y restringir al máximo el contacto interpersonal”, indicó en una nota el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

Los datos de la cuarentena y las medidas a definir fueron además analizados el lunes pasado durante un encuentro que mantuvo el ministro de Salud, Ginés González García, con sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y de la Ciudad, Fernán Quirós.