“El presidente tiene un plan para la justicia, pero carece de uno para los 44 millones de argentinos”

El diputado nacional por la UCR-Juntos por el Cambio, Mario Arce, hizo referencia a la situación político económica por la que atraviesa nación y provincia, los conflictos institucionales y la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia.

El legislador explicó que “estamos ante un contexto de extrema dificultad donde el Gobierno del Frente de Todos viene sistemáticamente pergeñando su plan para presionar jueces y reformar el Poder Judicial, pero al mismo tiempo no exhibe un programa para sacar de la crisis los 44 millones de argentinos”.

Y prosiguió que “se contempla en nuestra Constitución el llamado sistema republicano donde impera la división de poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial donde cada uno funciona como un contrapeso del otro”.

“Cuando un poder avasalla a otro o los otros, esto es grave porque potencia la idea de la colonización y el pensamiento único por parte de quienes gobiernan”, explicó.

En este sentido consideró que “la embestida kirchnerista contra la justicia federal no le hace nada bien a la división de poderes porque busca apretar a jueces que investigan al poder para que fallen de una determinada manera y a los que no, el destino que le espera es la remoción o reemplazo por otro que sigue la misma línea del poder político”.

El diputado coincidió que “la justicia en algún momento se debe reformar, pero hay factores que atentan contra ella, como la desconfianza que genera en la sociedad el hecho de la libertad de políticos corruptos en la era Alberto Fernández, como así también el proyecto que muestra un objetivo supeditado a la creación extraordinaria de cargos y no en mejorar la calidad de la justicia y por último la falta de urgencia siendo que hay problemas primordiales que se han profundizado como los temas de empleo, inflación, pérdida del poder adquisitivo, devaluación, etc”.

“Necesitamos un estudio exhaustivo como se hizo con la reforma del Código Civil y Comercial o el Penal donde fueron llamados especialistas, académicos, juristas”, dijo.

Realidad provincial

En este sentido, el referente radical sostuvo que en Formosa desde que comenzó la pandemia “suceden situaciones atípicas al resto del país donde se avasalla sistemáticamente los derechos del ciudadano”.

“La pandemia fue una concesión temporal de los derechos que los formoseños confiaron al Estado, luego de 8 meses es lógico que Insfrán tiene que restituirlo, ya que esto es lo más parecido a un Estado de Excepción”, señaló.

“Los bares, los gimnasios, los clubes, el turismo, tienen que volver, siendo inadmisible que hasta ahora no se le hayan generado las condiciones sanitarias para que funcionen, ni tampoco ayudado económica o impositivamente”, exclamó.

De la misma forma aseveró que “este gobierno se ha adueñado de los derechos de la gente y ha profundizado su sesgo autoritario que se ve reflejado en la falta de autocrítica, de diálogo y de respuestas a los graves problemas económicos que está dejando está pandemia al sector privado. Cuando se equivocan, la primera reacción del poder es enojarse y denigrar al que piensa distinto”

También indicó que “no se puede aguantar tantos meses sin trabajar en forma regular, por lo que, en vez de apelar a la victimización, Insfrán debería convocar y tratar de ver las alternativas ya que es evidente que sólo se trabaja en lo sanitario, ignorando lo que ocurre en el orden nacional dónde también se trabaja por la reapertura”.

“Formosa va a contramano de estas decisiones, siendo preocupante por todo lo que se viene denunciando en materia de violaciones a derechos, en la falta de transparencia en el ingreso ordenado y administrado y los pésimos lugares donde se cumple la cuarentena”, acusó.

“Hay que ver la posibilidad de que puedan cumplir cuarentenas en hoteles y ampliar el campo a estos servicios, con los debidos controles y la responsabilidad ciudadana para este tipo de medidas”, consideró.

Clorinda castigada

Con respecto a la situación de la ciudad de Clorinda expuso que “se está ante un injustificado bloqueo y el ciudadano clorindense les ha llamado la atención con estos reclamos públicos, porque esta es una ciudad que vive del comercio principalmente, y con esto se lo está aniquilando prácticamente al no poder desarrollarse de manera normal, una cosa son los controles al contrabando que de ninguna manera se puede apañar, pero otra cosa es el laburante que día a día desarrolla su actividad, esto en Clorinda no se distingue, porque hay que tener criterio para intervenir y actuar en determinados lugares, es decir hay que trabajar de manera conjunta con las fuerzas de seguridad nacional, pero de forma urgente esta localidad debe volver a sus actividades con el control y protocolo que corresponde la contexto”.

Varados

Ante los hechos suscitados con la situación de los varados y de las personas que no han podido despedirse de sus seres queridos y por los cuales el ministro Jorge González fustigó contra la oposición como promotora busca votos dijo que “en primer lugar me pongo en el triste lugar de esta familia y pienso en los cientos de formoseños que hace meses están esperando volver a la provincia para abrazarse con sus seres queridos, es lamentable que no se busquen alternativas para que estos hechos similares no sigan ocurriendo, hace meses que tenemos una provincia blindada y aún no se pudo transparentar ni agilizar el ingreso de personas a la provincia, siendo claramente violatorio de derechos elementales”, concluyo