El Presidente valoró el programa único de los pequeños productores de la provincia

El presidente Alberto Fernández homenajeó en su discurso de este jueves en Formosa a los productores paipperos, a quienes consideró “el orgullo de Formosa”, y al Programa de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario como “un modelo que se debe seguir para crecer”.

Al respecto, el administrador del Instituto PAIPPA, Carlos Sotelo, aseguró que “escuchar las palabras del presidente Fernández nos llena de orgullo porque es el reconocimiento a la propuesta del gobernador Gildo Insfrán, y también a los paipperos ya que gracias a su producción hoy se alimentan los formoseños y argentinos”.

El PAIPPA nació el 15 de septiembre de 1996 como un programa provincial de asistencia a los pequeños productores agrícolas y sus familias, que fue evolucionado hasta que en el 2003 se crea el Instituto, el cual agrega otros componentes al proyecto original como ser la comercialización justa para los productores y la transformación de la materia prima a través del firme acompañamiento del Estado provincial.

Este jueves, en su primera visita como presidente de los argentinos, Alberto Fernández se mostró gratamente sorprendido con la evolución que en casi 24 años experimentó el Instituto PAIPPA, y lo hizo visible en su alocución en el Hospital Odontológico, en el acto de firma de convenios para nuevas obras.

Modelo a imitar

Por otro lado, consultado acerca de si es posible replicar este modelo en otras provincias, Sotelo consideró: “El Instituto PAIPPA tiene mucha vigencia en la actualidad y se puede replicar en otros puntos del país”, e indicó que cuando tuvo la oportunidad de exponer sobre este programa en otros lugares, “se han sentido sorprendidos con esta propuesta”.

Y agregó: “Sobre todo, la mirada integral al pequeño productor, que va desde facilitarle la regularización de sus tierras, la asistencia de salud como corresponde, la educación en los distintos niveles educativos y así también el acceso a la comercialización de sus productos de una manera justa”.

Para profundizar: “En definitiva, lo que se busca es que el hombre del campo se quede en su tierra, que se realice en su lugar, porque si bien el éxodo rural es algo antiguo, está siempre presente y no lo podemos desconocer”.

El funcionario valoró que son 24 años de vida institucional y, de alguna manera, “pudimos lograr que el productor agrícola progrese en su tierra haciendo su trabajo”, asegurando que para eso es fundamental “contar con dirigentes como el doctor Insfrán” y ahora con el presidente Fernández. “Nuevamente tenemos con un gobierno popular”, afirmó.

Educación

Por otra parte, hizo especial hincapié en el acceso a la educación de los campesinos y sus hijos, lo cual “fue una lucha muy importante que ellos hicieron para poder acceder a la enseñanza”, y detalló que “para dar respuestas, el Gobierno distribuyó en toda la geografía provincial, en el Nivel Medio la Modalidad Rural y las Escuelas Agrotécnicas, además de los institutos de formación Terciaria, y lógicamente el Instituto Universitario de Formosa (IUF), que hizo realidad que el hijo de un productor paippero pueda llegar a ser un ingeniero en producción agropecuaria”.

“La lucha campesina de muchos años en el aspecto de la educación se ha saldado, porque se ha cumplido ampliamente con los distintos niveles de educación”, subrayó.

“Mandioca Formoseña”

Asimismo, informó que se puso en marcha el programa “Mandioca Formoseña” a cargo del ingeniero Marcelo Rivero, hombre que posee una maestría en dicho cultivo.

El objetivo del programa que comenzó la semana pasada es asegurar la rama semilla de mandioca para el pequeño productor que lo requiera en la chacra. Para eso, la distribución de las semillas se realiza a través de los municipios.

Feria Franca

Si bien no confirmó el reinicio de las actividades de las ferias francas de los productores, que fue suspendida al dictarme la emergencia sanitaria nacional, no descartó que en junio pueda reestablecerse. Carlos Sotelo anticipó que están trabajando para volver a realizar la feria paippera, en la que los productores de la ciudad y del interior provincial, ofrecen sus productores a precios accesibles.

“Lo estamos analizando con las autoridades provinciales, todavía no hay fecha confirmada pero podría regresar la actividad en junio, obviamente con las medidas sanitaria de prevención contra el COVID-19”, precisó.