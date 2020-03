El primer bimestre de 2020 fue el segundo de la década con más homicidios en Rosario

Compartir

A un mes y medio del crimen de un gerente bancario en el balcón para fumadores del Casino City Center de Rosario, un joven y su padre fueron asesinados a balazos a un par de cuadras del complejo.

Se trata del tercer caso registrado este año en el barrio La Granada, mientras la ciudad y su zona de influencia padecen un promedio de un homicidio cada 30 horas en 2020.

En lo que va del año ya se confirmaron 47 homicidios. Ese total, correspondiente al primer bimestre, es el segundo más alto de la década, sólo superado por los 57 casos que contabilizó el Ministerio Público de la Acusación en 2014.

El doble crimen ocurrió antes de las 20.30 del sábado en la zona conocida como residencia de los principales miembros de la banda narcocriminal «Los Monos», entre ellas del asesinado Claudio «Pájaro» Cantero, dejó como rastro algunas manchas de sangre en la calle y al menos cinco vainas servidas calibre 9 milímetros.

Jonatan Plantes (20) murió sobre el pasaje 516 cuando un disparo en el pecho lo derribó frente a un kiosco vecino a su casa. Allí también estaba su papá, a quien acribillaron cuando trató de escapar del ataque.

Edgardo Jorge Plantes (57) quedó tendido cerca de la esquina del cruce con el pasaje 509 y lo trasladaron al Hospital Roque Sáenz Peña a partir de la denuncia ante la Policía. Fuentes de la investigación detallaron que había recibido tres balazos: dos en el abdomen y otro en el tórax.

Si bien llegó con vida a la guardia del centro de salud en la zona sur de la ciudad, los médicos no lograron salvarlo e informaron su fallecimiento momentos después de su ingreso.

Los Plantes vivían en el sitio donde se escucharon las detonaciones, aunque los primeros datos recogidos por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) no permitieron dar a conocer el posible motivo detrás del asesinato.

Más allá de esta cuestión, determinaron que la persona no identificada que abrió fuego llegó a bordo de una moto y no descartan la presencia de otros cómplices en esa secuencia.

Además de los testimonios e indicios antes mencionados, el fiscal Patricio Saldutti solicitó la autopsia de las víctimas en el Instituto Médico Legal (IML) para iniciar el trámite de la causa sobre el asesinato.

El personal a cargo de recorrer el área hizo un relevamiento de cámaras de seguridad para dar con los agresores y halló además rastros de un balazo en una de las viviendas cercanas.

El sector no es desconocido para quienes trabajan al servicio de la unidad de Homicidios Dolosos del MPA. A mediados de enero, un hombre de 32 años fue ejecutado a plena luz del día tres cuadras al norte sobre el mismo pasaje 516.

A diferencia de este último hecho, Marcelo Adrián Melgarejo no fue reconocido por los vecinos y al día siguiente se supo que era oriundo de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Desde entonces no hay imputados por el hecho, aunque el caso llamó la atención por su cercanía en tiempo y espacio con el fatal ataque a balazos contra el casino de Rosario ese fin de semana.

Enrique Ensino (64) había sido herido en la cabeza dos noches antes mientras estaba en el balcón para fumadores opuesto a la entrada principal del establecimiento. Por su muerte a la mañana siguiente, la Fiscalía acusó como partícipe primario a Maximiliano Díaz (30).

“Cachete” fue señalado como lugarteniente de Ariel Máximo Cantero, preso y condenado como líder de “Los Monos”. El día en que se dieron a conocer las primeras pruebas del caso, los investigadores plantearon como hipótesis que el homicidio fue el desenlace de un ataque extorsivo planificado por miembros de la banda, aunque hasta el momento no se sumaron nuevos elementos para imputar a “Guille” en esa causa.