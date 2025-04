El primer gran test electoral de 2025: candidatos y Constitución en pugna

El próximo 13 de abril comenzará oficialmente el año electoral en la Argentina. En la provincia de Santa Fe se realizarán comicios para elegir a los 69 convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una nueva carta magna provincial. Además, habrá primarias para concejales y en algunos departamentos también para intendentes. Por qué es una elección que puede ser definitoria para el calendario que arranca.

Si bien faltan pocos días para que los santafesinos vayan a las urnas, no existe por el momento clima electoral, según coinciden desde casi todos los espacios políticos. De hecho, muchos candidatos reconocen que, antes de pedir el voto, deben explicar qué se vota y por qué es importante concurrir. Señalan que existe cierta confusión, ya que habrá elecciones concurrentes entre las primarias para concejales -que no cuentan con un gran atractivo- y las de convencionales constituyentes, que no son primarias sino definitivas. Es decir, el 13 de abril se definirán todos los nombres de los encargados de que Santa Fe tenga una nueva Constitución.

Para colmo, el sistema para elegir los cargos también es algo confuso. Es que cada partido tendrá dos listas. Por un lado, se elegirán 50 convencionales por distrito único en todo el territorio provincial. Pero además se elegirán otros 19, uno por cada departamento. El oficialismo provincial, en principio, parte como favorito. El gobernador Maximiliano Pullaro es el primer candidato por la lista Unidos para Cambiar Santa Fe, que agrupa a la UCR, al PRO, al Partido Socialista y a varios más. Cerca de Pullaro destacan que, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país, no hubo fugas del Pro hacia LLA.

Incluso desde la oposición reconocen que hubo avances en materia de seguridad, el principal reclamo de la campaña pasada. Todos coinciden en que la baja de homicidios es real, aunque algunos señalan algunos cuestionamientos, como la necesidad de políticas de fondo que puedan solucionar el problema a largo plazo y la permanencia de otro tipo de delitos.

De esta forma, es esperable que el gobernador pueda hacer una buena elección el 13 de abril, aunque seguramente esté lejos del aluvión del 58% de los votos que lo catapultó a su cargo actual en 2023. La oferta electoral es muy variada, lo que genera que sea difícil disputarle el primer lugar al oficialismo, pero al mismo tiempo puede haber una alta dispersión de votos.

El peronismo santafesino, golpeado después de la última derrota, profundizó su crisis, ya que no pudo mantener la unidad. Por un lado, será candidato Juan Monteverde -ya no tan cerca de Juan Grabois- por Más para Santa Fe. Además del PJ, integran el espacio el Frente Grande y el Frente Renovador. Desde La Cámpora hasta figuras de relevancia nacional como Sergio Massa y Agustín Rossi se encuadran en esta lista.

Sin embargo, por fuera aparece Activemos con un nombre muy relevante para encabezar: Marcelo Lewandowski. Es senador nacional -está en el bloque de José Mayans- y fue la cara del peronismo santafesino en las últimas dos elecciones, no solo para el Senado nacional sino también para la gobernación, cuando ganó en la interna pero perdió frente a Pullaro.

«Damos una ventaja enorme, porque Lewandowski fue el nuestro candidato en las últimas dos elecciones, viene de representar al cien por ciento del peronismo» reconoce uno de los dirigentes de peso del PJ.

Con una larga trayectoria como periodista deportivo -durante más de diez años relató partidos de la primera división-, Lewandowski se transformó en una de las caras conocidas de la política santafesina, por lo que su ida generó un cimbronazo para el peronismo local. Resulta llamativa la conformación de su frente electoral: en tercer lugar aparece como candidato a constituyente Rubén Giustiniani, quien también fue senador nacional y tuvo una larga trayectoria en el Socialismo, pero hace algunos años se alejó. Por si hacía falta más división en el peronismo, Roberto Sukerman encabezará una lista distinta llamada País. Había sido ministro durante el gobierno de Omar Perotti y candidato a intendente de Rosario, por lo que puede significar otra sangría de votos para el peronismo. La Libertad Avanza, por su parte, competirá sin alianzas con otros espacios. El primer candidato será Nicolás Mayoraz, diputado nacional. Será un buen test para el oficialismo nacional, ya que durante 2023 no logró buenos resultados en las elecciones provinciales. En esta oportunidad resulta una gran incógnita saber cuáles serán las preferencias de aquellos electores que apoyan al Gobierno nacional pero también al provincial, que han mostrado alguna sintonía a pesar de partir de concepciones muy distintas.

Igualmente, quienes se oponen a Pullaro (y a Milei) remarcan que el gobernador dio su apoyo al Presidente, lo que se vio en el Congreso. Sin embargo, los libertarios desmienten esta versión. «Es un mito que Pullaro acompaña al Gobierno nacional. Uno de los diputados que responde a él firmó el pedido de juicio político», lanza un dirigente libertario santafesino. La referencia es a Esteban Paulón, diputado nacional por el socialismo que no oculta su oposición a Milei y que, a nivel provincial, apoya al gobierno de Pullaro. «Además -continúa el libertario- es mentira que Pullaro implementa las mismas políticas de ajuste. En Santa Fe siguieron subiendo los impuestos».

De cara a la campaña, no cree que el Presidente se involucre demasiado, ya que se trata de una elección local. Pero sí señala que está muy involucrada Karina Milei y que espera la visita de Patricia Bullrich.

Además de Pullaro, el peronismo y los libertarios hay más figuras de peso en la política santafesina. Amalia Granata, diputada provincial desde 2019, demostró en más de una oportunidad su potencia electoral y es difícil saber cuál es su techo de cara a la constituyente. En este caso no irá con La Libertad Avanza -había estado cerca de Milei en algún momento- pero sí llegó a un acuerdo con la Coalición Cívica. Lucila Lehmann, exdiputada nacional por el espacio de Elisa Carrió, forma parte de la lista y comparte uno de los temas que Granata suele priorizar: el rechazo al aborto.

Pero si el casi millón de seguidores en Instagram de Granata la convierte en una celebridad de peso que irá a las urnas, hay alguien que la supera. También será candidata Alejandra «Locomotora» Oliveras. La excampeona mundial de boxeo tiene 1,2 millones de seguidores en esa red social y encabezará la lista del Frente de la Esperanza.

Por su parte, el Frente Amplio por la Soberanía llevará como candidata a Claudia Balagué. En este frente se encuentran muchos socialistas desencantados con la conducción del partido que decidió integrar el frente que apoya a Pullaro. No por el gobernador, sino por otros partidos que son parte de la alianza como el PRO. De hecho, Balagué compartió gabinete con Pullaro: durante la gestión de Miguel Lifschitz, ella conducía la cartera de Educación y él, la de Seguridad.

Qué se discutirá en las elecciones de Santa Fe de abril

Santa Fe es una de las dos provincias argentinas que no reformó su Carta Magna luego de la sanción de la Constitución Nacional de 1994. La otra es Mendoza. La redacción actual data de 1962. La sanción de la ley que habilita la elección de constituyentes prevé que el gobernador tendrá un año para convocar a la asamblea constituyente luego de la elección.

También al igual que en Mendoza, en Santa Fe no está contemplada la reelección inmediata del gobernador. Se espera que sea uno de los temas a tratar y en principio existe cierto consenso para hacerlo. Se buscaría equilibrar al ejecutivo provincial con el resto de los cargos, ya que tanto para intendentes como para legisladores no hay tope para ser reelecto. De esta forma, la idea sería permitir una sola reelección inmediata para cualquier cargo electivo.

En el caso puntual de Pullaro, se abrirían distintas posibilidades concretas para 2027. Para algunos, a pesar de que se permita la reelección del gobernador, él no debería poder presentarse, ya que lo hizo con la legislación actual. Para otros, podría presentarse en 2027 y recién ahí comenzaría su primer mandato. En el medio, la opción intermedia que parecería tener consenso: que tenga la posibilidad de un mandato más luego del actual.

Una de las banderas libertarias para la campaña será la eliminación del Senado local. De esta forma, se pasaría a un sistema unicameral. «Queremos eliminar el Senado porque es el mejor mecanismo para que el Estado ahorre. Son 60.000 millones de pesos por año, la legislatura es cuatro veces más cara que la de Córdoba. Así podemos aumentar el salario de policías y docentes», lanza una de las espadas de LLA en la provincia.

Oscar Blando, profesor de Derecho Político, Constitucional y Electoral y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe durante los gobiernos socialistas, duda que esto pueda implementarse. En principio, sostiene que «no lo van a poder discutir porque no está en la ley de necesidad de la reforma y no pueden agregarse temas durante la constituyente», aunque reconoce que es un debate si las asambleas constituyentes son soberanas o no. Igualmente, analiza que «en Senado es un organismo de poder y un cuerpo conservador» y avizora que no se tocará el tema en esta reforma.

En 2018, durante el gobierno de Lifschitz, se había comenzado el proceso para una nueva Constitución, aunque quedó trunco. Para Blando, que asesora y apoya al Frente Amplio por la Soberanía, ese momento significó una etapa de discusión pública necesaria que no existe en el actual contexto.