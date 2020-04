El primer mensaje de un dirigente de Boca tras la denuncia a Villa por violencia de género: «Tolerancia 0»

Compartir

Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género por su pareja, Daniela Cortés, quien a través de su cuenta de Instagram compartió fotos y videos que muestran las secuelas de las supuestas agresiones del jugador de Boca.

«Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó», escribió la joven de 23 años, quien comenzó el posteo manifestando: «No aguanto más».

Al maltrato físico se le sumó el psicológico que incluyó amenazas a la colombiana: «Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro», agrega el descargo de Cortés.

Desde Boca, la primera reacción llegó el lunes por la noche con un tuit conciso por parte de Matías Daglio: “Tolerancia 0”, publicó el vocal de Comisión Directiva del club.

Tras las publicaciones, Villa hizo un descargo a través de un video en el que sostuvo que no sabe por qué Daniela publicó esas imágenes: «Quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclarar que no estoy en mi casa, que no sé por qué se está publicando lo que se publicó», manifestó el delantero.

«A partir de mañana (hoy) empezaré a aclarar la situación con las personas indicadas. Una feliz noche para todos”, agregó.