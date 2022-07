El primer semestre del año se inició unas 33 causas judiciales por estafas telefónicas

Compartir

En el primer semestre del corriente año la policía inició unas 33 causas judiciales por estabas telefónicas, recalcándose a la ciudadanía en general de no brindar datos personales por teléfono o redes sociales.

Personal de la Oficina de Cibercrimen del Departamento Informaciones Policiales, advierten a la población en general, sobre maniobras fraudulentas, materializadas por “llamados telefónicos” que se potenciaron luego de la Pandemia del COVID 19 y que en la actualidad han recrudecido en perjuicio de las personas.

En las Estafas Telefónicas, se utilizan ardides que pueden significar que se comuniquen con la víctima Empleados de diversas Carteras de Gobierno Nacional, Empresas de Telecomunicaciones, Programas Populares de Televisión, Escribanos Públicos de Firmas Importantes o Empresas de renombre internacional, quienes primero interactúan con las personas, ganando su confianza, presentándole datos verosímiles, como ser los de identidad personal, esquemas de vacunación, beneficios sociales o sencillamente informar que han sido acreedores de Premios Importantes, que van desde dinero en efectivo, vehículos, motocicletas, viviendas o bienes de alto valor económico.

Una vez captada la atención y confianza de la víctima, los hábiles delincuentes, que sobre todo son personas muy formadas en dialéctica que les permite sonar convincentes sobre cualquiera los engaños que plantean, buscando el momento justo para informar a las víctimas que le remitirán un código de (06) dígitos, que según el caso puede significar, en el engaño, un código para acceder a los Portales On Line de alguna Cartera de Gobierno, Códigos de Validación para un depósito de dinero o bien solo un Código de Aceptación del Premio del que ha sido acreedores mediante un sorteo sobre el cual nadie tiene conocimiento.

Al proporcionar ese Código, lo que en verdad está brindando la víctima es el Código de Activación del WhatsApp, que sirve para instalar dicha plataforma en otro dispositivo telefónico, el cual como particularidad solo tiene tres intentos para ingresarlo correctamente, situación que los delincuentes aprovechan, ingresando dos veces en forma errónea y la tercera cargan la forma correcta, de manera que si el legítimo usuario pretende desinstalar e instalar nuevamente la Aplicación, solo lo podrá hacer luego de 12 horas, como medida de seguridad.

Ese lapso de tiempo, en que los estafadores tienen el acceso al WhatsApp de la víctima, que solo les permite acceder a la lista de contactos y no así a las conversaciones previas a la maniobra que haya realizado, lo utilizan para solicitar a sus contactos dinero en efectivo por alguna situación de extrema urgencia, tales como: accidentes de tránsito, pagos virtuales, disponibilidad de dinero en efectivo, etc., o bien ofrecen a la venta dólares a un bajo costo y solo admiten el pago mediante transferencias electrónicas. En este sentido los estafados serían las personas que figuren como contactos en la agenda telefónica de la víctima de la maniobra y si acceden a efectuar el pago resultarían damnificados del delito de Estafa.

Si bien el dinero depositado es rastreable desde el ámbito bancario, hoy en día existen las billeteras virtuales que se gestionan con datos de otras personas, como también con la suma estafada de adquieren criptomonedas, que son depositadas en billeteras virtuales todavía más informales, en virtud a que su habilitación no se rige mediante normas fijadas por el Banco Central de la República Argentina o bien se adquieren bienes desde las tiendas virtuales, que luego de ser reducidas proporcionan las verdaderas ganancias a las Organizaciones Delictivas que explotan esta modalidad.

Informados sobre la maniobra, se insta a la Población a no brindar ninguna información personal, no remitir, dictar o renviar como mensajes ningún código de validación sobre alguna acción que le parezca dudosa y si alguna persona conocida solicita transferencias de dinero u ofrezca dólares a la venta, primero comuníquense mediante un llamado con esa persona y verifiquen que efectivamente sea ella la que envía los mensajes de WhatsApp.

