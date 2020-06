El primer trimestre en primaria se calificará por la cantidad de trabajos presentados

Compartir

Ante el cierre del primer trimestre escolar, en las escuelas de la provincia no se realizarán exámenes ni se evaluará de manera numérica como ocurre normalmente debido a la situación excepcional por la que se atraviesa ante la pandemia de coronavirus que obligó al cese total de las clases presenciales en todos los niveles educativos. En ese marco la profesora Gloria Cupayolo, directora de la Escuela Sarmiento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que calificarán a los alumnos de acuerdo a la cantidad de trabajos presentados, teniendo en cuenta que las clases continuaron de manera virtual con el envío regular de tareas por parte de los docentes, que fue teniendo una devolución a lo largo de estos meses. Este método se aplica en todo el nivel primario de la provincia.

“Estamos trabajando con las seños que elaboran una lista de control con el envío de tareas y recepción de las mismas, con eso las seños elaboran una lista de control para tener idea de las calificaciones, pero las mismas no se van a dar en formato numérico sino que ponderando los trabajos que han hecho los niños y las familias, teniendo en cuenta esta situación”, explicó la docente.

Reiteró que “la evaluación no va a ser numérica, sí o sí con la lista de control cada docente se va a manejar para tener un porcentaje de las actividades que han enviado y las que los padres han recepcionado y devuelto a las seños. Hay otras seños que también hacen la corrección de carpetas porque hay padres que viven cerca y les acercan la carpeta para que las seños vayan viendo, tenemos un control de todas las actividades que hemos dado y la devolución, todo eso queda en planillas que de manera constante estamos elevando a nuestras autoridades”.

En cuanto a qué cantidad de tareas envían semanalmente, destacó que “unas quince tareas dependiendo de las áreas especiales que tengan porque también esas cuentan como tareas, en esta escuela aparte de las áreas curriculares tienen también Plástica, Música, Educación Física y Folclore y de todas ellas reciben tareas donde tienen que hacer una devolución. También tenemos los cuadernillos de nación, fue excelente la recepción de los padres, la distribución de los mismos y en la escuela todavía tenemos para seguir entregando”.

Asimismo Cupayolo hizo mención a cómo se da el acompañamiento de los docentes ante la realización de tareas en el hogar. “Tuvimos que organizar todo en poco tiempo debido a la pandemia pero las seños están trabajando con clases virtuales, con zoom, con diferentes medios tecnológicos y aplicaciones, también por WhatsApp, mensajes de textos, mensajes en Facebook, hay diferentes aplicaciones como para que esta tarea sea lo más prolija y extensiva a todos los alumnos”, destacó.

Para finalizar explicó si una vez que las clases vuelvan a la normalidad se evaluará de forma numérica el desempeño de los alumnos en las diferentes áreas curriculares. “Seguro se va a evaluar de manera numérica como antes porque es algo que marca la escuela, seguramente se va a volver a calificar así y esperemos a ver en qué momento volvemos a las aulas”, culminó.