El PRO da por terminada la pelea con Carrió y así bajar la tensión

La plana mayor del PRO se reunió ayer en un almuerzo en Costanera para dirimir tensiones luego de una semana marcada por la convulsión que generaron las declaraciones de Elisa Carrió. “Damos por finalizado el tema”, coincidieron los dirigentes del partido. La líder de la Coalición Cívica habló el martes y el miércoles en dos entrevistas televisivas y sus dardos golpearon directo a dirigentes del partido amarillo y a la UCR.

A diferencia de otras comidas del PRO, en esta ocasión el mitin fue más reducido. Participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia y persona de confianza del ex presidente, Diego Santilli, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Federico Angelini, diputado nacional del PRO, Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado y Humberto Schiavoni, senador nacional y presidente del PRO. En tanto que María Eugenia Vidal, diputada nacional y ex gobernadora bonaerense, fue invitada pero no pudo asistir porque estaba en una recorrida por Mar del Plata.

El almuerzo de hoy, cuyo punto de encuentro fue el elegante Happening de Costanera Norte, tenía originalmente otro cronograma.

La idea de reunirse forma parte de la serie de banquetes que los referentes del PRO tienen desde principios de año, habitualmente un viernes por mes. Hace algunas semanas que los encuentros estaban pausados, debido a la agenda de viajes.

