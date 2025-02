El PRO expresó su preocupación por lo sucedido con la criptomoneda

Menos de 48 horas después de la polémica que se generó en torno a la promoción de $Libra por parte del presidente Javier Milei, el PRO reclamó que “se investigue a fondo” lo ocurrido, pero también cuestionó “la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo”.

A pesar de que más temprano algunos de los principales referentes de este partido respaldaron públicamente al mandatario nacional y rechazaron el pedido de juicio político contra él que impulsa la oposición más dura, por la tarde de este domingo el espacio difundió un comunicado oficial con su posición respecto de los acontecimientos.

En el texto, la fuerza política liderada por Mauricio Macri, principal aliada de La Libertad Avanza en el Congreso, mostró su alarma por la presunta estafa cometida por los impulsores de la criptomoneda.

“Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país. Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial“, comenzó remarcando el partido.

Para esta agrupación, “es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas” y celebró que el Gobierno haya anunciado una investigación profunda.

“Es un paso necesario, pero esperamos que este proceso sea riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan”, se advirtió.

Asimismo, el PRO denunció “la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia”.

“No estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados», aclaró.

Más temprano, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, también cuestionó ese recurso que solicita el kirchnerismo.

“Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Su compañero de banca Diego Santilli, durante una entrevista con Radio Rivadavia, destacó que “el presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar”, aunque insistió en que “se investigue a fondo”.

Quien no se expresó públicamente sobre este asunto hasta el momento fue el propio Macri, que en el último tiempo tiene una relación más distante con Milei, en medio de las versiones sobre una posible alianza electoral entre ambos partidos.

“El Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”, anunció el Gobierno, a través de un comunicado.

Al respecto, la Casa Rosada adelantó que “toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito”.