El PRO Formosa se suma a la Alianza LLA, que ya se perfila como el principal espacio opositor

En un movimiento clave de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, el PRO Formosa formalizó su incorporación a la Alianza La Libertad Avanza, en un gesto que reconfigura el mapa político provincial y deja cada vez más aislada a la Unión Cívica Radical (UCR), su anterior socio electoral.

El acuerdo fue sellado tras una reunión entre el presidente del PRO Formosa, Marcos Amarilla, y el referente provincial de La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, quienes destacaron la importancia de consolidar un frente competitivo y con proyección nacional.

El quiebre con la UCR

Si bien en las elecciones pasadas el PRO había conformado una alianza con la UCR en el ámbito local, la relación se desgastó rápidamente y terminó por disolverse. Ahora, con esta incorporación a La Libertad Avanza, el radicalismo queda cada vez más relegado en la provincia y sin apoyos significativos en el escenario opositor.

Un frente en crecimiento

La Alianza La Libertad Avanza continúa sumando fuerzas políticas en Formosa. Además del PRO, ya integran el espacio Nuevo País, Libertad Trabajo y Progreso y el Partido Libertario, con lo que el frente se consolida como una alternativa electoral capaz de disputar seriamente el poder en un distrito históricamente dominado por el peronismo.

Desde el nuevo frente se plantea que la incorporación del PRO es un paso fundamental para “devolver la esperanza al pueblo formoseño”, en sintonía con la estrategia nacional de expansión del espacio libertario, que en distintas provincias selló acuerdos con dirigentes del macrismo y del radicalismo disidente.

Proyección electoral

La foto política que deja esta decisión muestra un escenario en el que La Libertad Avanza busca capitalizar el descontento social y económico, ampliando su base de sustentación con el aporte de estructuras partidarias ya consolidadas como el PRO.

De cara a octubre, el frente libertario confía en que esta nueva conformación le permitirá competir en mejores condiciones, ampliando su llegada al electorado independiente y opositor, y dejando cada vez más en evidencia la soledad del radicalismo formoseño, que sin aliados pierde peso en la carrera electoral.