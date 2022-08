«El problema de Argentina no es de ‘nombres’, sino de falta de rumbo»

Compartir

Visitó el piso de Expres en Radio, el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez quien dio su visión de lo que sucede política y económicamente a nivel nacional e hizo un amplio análisis; en este marco cuestionó que el gobierno no tiene un «plan» y dejó en claro que no se trata de una cuestión de nombres sino más bien de estrategias para abordar los problemas de la gente.

«No creo que sea un problema de nombres; lo que no tiene el gobierno es un rumbo, un plan o estrategia de cómo abordar los problemas de la gente», comenzó diciendo.

Agregó que «este gobierno se destaca por atacar a la Corte Suprema de Justicia, queriendo poner 25 miembros, ataca al Ministerio Público y a las instituciones de la República; este gobierno vino a tratar de buscar la impunidad de Cristina, nosotros siempre lo advertimos, incluso antes de las elecciones de 2019».

«La crisis económica se da porque no tienen un plan, no vinieron a tener un plan económico, productivo, o de educación, ellos abordan solo los problemas de la vicepresidenta, que esté Massa sin un plan es exactamente lo mismo porque lo que se necesita acá es individualizar los problemas que tiene la gente», siguió diciendo el diputado.

Reconoció entonces que el problema actual es que «el que trabaja es pobre, la agenda de la gente es la inflacion, no llegar a fin de mes. No hay un programa productivo y menos que menos de educación que te permita mirar a la Argentina de acá a 10 años».

Seguidamente, Ramírez defendió la gestión de Mauricio Macri y sostuvo que él sí tuvo un plan. «Un plan económico se basa en tres pilares; nosotros estamos convencidos en que la Argentina no puede seguir gastando más dinero del que le ingresa. Cuando nosotros asumimos había 6 puntos del PBI que era el déficit que tenía Argentina anualmente (alrededor de 40 mil millones de dólares que le faltaba al país todos los años); cuando Macri se fue del gobierno esos 6 puntos eran 0,5», dijo y agregó que «nosotros comenzamos a solucionar este problema deficitario».

«El dinero es un bien de intercambio, mientras más dinero exista en la calle menos valdrá y eso es inflacion. Mauricio Macri si tuvo un proyecto económico y productivo, cuando asumió la primer decisión de gobierno que TiVo además de devolverle el 15% a las provincias, fue sacar las retenciones al campo porque entendemos que la producción primaria es indispensable para nuestro país, y eso iba a generar muchísimas más divisas, puestos de trabajo, etc».

«Lo que estamos pasando no se soluciona en dos o tres años, décadas nos va a costar tener un plan serio y tratar de que se generen trabajo de puesto genuino», insistió el legislador del PRO.

Y siguió: «yo creo que la sociedad está en el grado de madurez necesaria como para entender el esfuerzo que se le pidió en ese momento y que lo hizo con un montón de cuestiones; hay cosas que se deben hacer para tener estabilidad, para tener un país con puestos de trabajo, bajar la inflacion, tener un norte productivo, etc».

«El ajuste tiene que ser para todos»

Por otro lado, al ser indagado sobre el ajuste necesario para «acomodar» al país respondió: «el ajuste tiene que ser para todos, y los políticos tenemos que dar el ejemplo en un montón de cuestiones, creo que el achique del Estado tiene que venir del ejemplo de la clase política».

Aseveró entonces que tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales lo necesario es tener un plan, una estrategia de cómo abordar los problemas que hay en la agenda de la gente no de los dirigentes, que es lo que sucede hoy.

«Hoy no tenemos rumbo en absolutamente nada, y así es muy difícil, y no es una cuestión de nombre», reiteró el mismo.

Expuso en este sentido, que cree que el problema de la Argentina es «político y económico» porque «no hay un plan, un programa, esta alianza de gobierno no se sabe de quien es, quién toma las decisiones».

«No se ve o vislumbra la posibilidad de una solución inmediata, pero se tendría que trabajar con un plan es a largo plazo entendiendo que la agenda de la gente es lo más importante, si este gobierno no lo hace, entonces difícilmente pueda solucionar los problemas que tenemos los argentinos», cerró diciendo Ramírez.

