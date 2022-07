El programa de tareas integrales del Municipio se desplegó en los barrios Coluccio, Cono Sur y 17 de Octubre

Compartir

Diversas áreas del municipio capitalino intervinieron en los barrios Coluccio, Cono Sur y 17 de Octubre durante la jornada de hoy, dando continuidad al programa de tareas integrales que ya ha beneficiado a numerosos conglomerados de la ciudad.

Como es habitual en este tipo de operativos, se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento de arterias, recolección de residuos no convencionales, desmalezado, poda y optimización del alumbrado público, los cuales proseguirán en los próximos días en los mismos conglomerados.

En la oportunidad, el director de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna, Ing. Guillermo Stock, dio precisiones acerca de las acciones desarrolladas: “Las tareas integrales se realizarán durante toda la semana en la zona comprendida entre las avenidas Italia, Nicolás Avellaneda, Alicia Moreau de Justo y Néstor Kirchner. Las mismas comprenden el mejoramiento de calles de tierra, desmalezado, poda, recolección de residuos no convencionales y arreglo de luminarias”.

Al mismo tiempo, el funcionario precisó que “en la zona hay entre 5 y 6 microbasurales que se erradicarán y se recuperarán esos espacios verdes. Además, estaremos recorriendo dichos barrios, dialogando con los vecinos y tomando las solicitudes que realicen. Por suerte la gente está satisfecha con las acciones realizadas en los diferentes conglomerados intervenidos”.

Seguidamente, anunció que la próxima semana los trabajos integrales se llevarán a cabo en el barrio La Alborada. “El objetivo es trabajar todas las semanas en distintos barrios de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, remarcó Stock.

Por su parte, la vecina del barrio Coluccio, Noemí Rojas, se mostró conforme con la permanente labor de la comuna en la zona: “Los vecinos hemos solicitado la mejora de la iluminación, la recolección de residuos no convencionales y el acondicionamiento de plazas y otros espacios públicos. Estamos muy conformes y agradecidos con la gestión del intendente Jorge Jofré porque recorren los barrios y se fijan en las inquietudes de los vecinos para dar las respuestas correspondientes”, expresó.

