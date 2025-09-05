El programa Identidad Formoseña llegó al barrio La Floresta

Este jueves 4 de septiembre, desde las 9 horas, el programa territorial Identidad Formoseña, concretó una nueva edición en la Casa de la Solidaridad del barrio La Floresta, brindando a los vecinos de la zona diversos trámites que competen al Registro Civil.

De esta manera, pudieron realizar gestión de DNI por extravío, cambio de domicilio, renovación y demás trámites ante el Ministerio de Gobierno y, como en cada oportunidad, hubo charlas comunitarias y un espacio para el servicio de peluquería.

Al respecto, Hugo Encinas, director de Prevención y Resolución Alternativa de Conflictos, puso en valor la concreción de una jornada más de este programa que está vigente desde el 2021 y facilita todo tipo de trámites, pero, principalmente la demanda es por la gestión de documentos de identidad.

“Hacemos gestiones de DNI para aquellas personas que no tengan o, también, otro tipo de trámites vinculados a la temática como el otorgamiento de partida de nacimiento, cambio de domicilio que también necesitan algunos vecinos y, además de eso, complementamos con otras actividades como son actividades recreativas para niños que, de paso, reciben una pequeña capacitación en materia de seguridad vial”, detalló.

Y añadió: “Es decir, el chico aprende, anda en karting, pero al mismo tiempo se le enseñan las señales de tránsito y las reglas, las normas de tránsito, algunas básicas, por supuesto; y después contamos con un pelotero también para niños de pequeña edad para que los padres tengan la opción de poder distraer a sus chicos mientras ellos hacen el trámite”.

El funcionario, señaló, además, el servicio de peluquería que brindan a la comunidad tanto para adultos como niños.

Asimismo, aclaró que, al depender del sistema del Registro Nacional de las Personas (Renaper), a veces tiene problemas de funcionamiento lo que tiene como consecuencia que algunos trámites se paralicen, pero, “en esta jornada está bien”.

“En este momento estamos transcurriendo una jornada totalmente normal para lo que esperábamos, teniendo en cuenta el día, muy lindo porque, en definitiva, por lo menos está fresco, agradable”, consideró.

Y añadió: “Por suerte paró la lluvia, así que la gente vino, tuvimos bastante concurrencia, concluimos habiendo cumplido satisfactoriamente con todos los objetivos que nos habíamos trazado para hoy, que es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible”.

Por último, Encinas sostuvo que se acercaron vecinos no sólo del barrio la Floresta, sino de zonas aledañas que pudieron resolver sus problemáticas y sus demandas fueron atendidas.