El Programa Provincial de Chagas brindó una charla informativa a estudiantes

Se trataron varios temas, entre los que se destacó la situación actual de la enfermedad en el Distrito Sanitario IV que tiene como cabecera al Hospital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán”.

En el marco de la agenda programada por el Día Nacional de una Argentina sin Chagas, conmemorado el 29 de agosto, en la mañana de este martes 2 de septiembre, alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), participaron de una charla para difundir información sobre esta enfermedad.

La misma, fue organizada por el Programa Provincial de Chagas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud de esa casa de altos estudios y el Hospital distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán”.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, el doctor Julián Bibolini, quien subrayó la importancia de tratar el tema del Chagas para la formación de los estudiantes, en este caso, de medicina.

Por su parte, uno de los disertantes, el jefe del Programa Provincial de Chagas, el veterinario Alejandro Romero, indicó que se abordaron diversos temas que involucran a la problemática del Chagas, no solo en lo que respecta al Distrito Sanitario I que abarca a Laguna Blanca y demás localidades de la zona, sino también, la situación epidemiológica de la enfermedad en todo el territorio provincial.

Dentro de eso, se expuso sobre la transmisión vectorial del Chagas, además de la materno – infantil. Asimismo, detalló a los presentes sobre el abordaje integral que el sistema público de salud, a través de los distintos hospitales y centros sanitarios, lleva adelante respecto a la enfermedad en toda la provincia.