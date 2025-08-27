El Programa Provincial de Libretas deSalud Escolar visitó el Jardín de Infantes N°12 Nidito de Amor de la localidad de Riacho He Hé

Allí se llevaron a cabo atenciones médicas, vacunación y los controles pertinentes para monitorear el estado de salud de las niñas y niños.

El Gobierno de Formosa continúa priorizando el cuidado de la salud en las escuelas a lo largo de todo el ciclo lectivo, mediante el trabajo de los equipos de los centros de atención primaria y hospitales, ubicados a lo largo y ancho de la provincia.

Los profesionales sanitarios, tienen a su cargo la confección y actualización de las Libretas de salud Escolar, abarcando el control de las niñas y niños de los niveles inicial y primario.

En ese marco, una nueva actividad fue desplegada esta semana, por el equipo de salud del Hospital de Riacho He Hé, en el Jardín de Infantes N°12 Nidito de Amor, situado en esa localidad, donde las evaluaciones alcanzaron a 44 escolares que asisten a las salas de 5 años, de los turnos mañana y tarde.

Las niñas y niños recibieron mediciones antropométricas de peso y talla, tensión arterial, temperatura, latidos y frecuencia cardiaca, más otros exámenes según las indicaciones médicas.

También controles de la agudeza auditiva y visual, revisiones psicomotoras, sumados a otros exámenes físicos y clínicos, establecidos en esa franja etaria.

Asimismo, los vacunadores procedieron al chequeo de los carnets de vacunación y, seguidamente, aplicaron las vacunas de Calendario indicadas para las edades de ingreso escolar, entre los cinco y seis años.

Las vacunas aplicadas fueron: Triple Viral, que previene el sarampión, la rubéola y las paperas; Triple Bacteriana A celular para prevenir el tétanos, la difteria y la tos convulsa; IPV contra la poliomielitis y la vacuna contra la varicela.

De igual modo “se revisó el estado de la salud bucodental de los jardineritos”, comentó la odontóloga del hospital de Riacho He Hé, Lourdes Alarcón Vitale, quien agregó, que en la oportunidad “dimos una charla destinada a los niños y a los padres presentes, teniendo en cuenta que es fundamental que los adultos transmitan y acompañen a sus hijos en la práctica diaria de hábitos saludables”.

“Se promovieron los cuidados fundamentales que deben implementarse para prevenir las caries y otras enfermedades que pueden desarrollarse, eventualmente, en los dientes y la boca. Entre esos, el cepillado diario, la consulta odontológica frecuente y tener una alimentación sana, rica en nutrientes”, explicó.

Luego mencionó, que en el cierre de la jornada “hicimos la entrega de un kit de higiene bucodental a cada jardinerito, compuesto por cepillitos y pastas dentífricas, elementos que recibieron con mucha alegría y entusiasmo”.

Vitale agradeció a los directivos, docentes y padres por el acompañamiento y apoyo para llevar adelante esta actividad, recordando que la primera parte de los controles en ese establecimiento educativo “se llevaron a cabo el martes de la semana pasada, cuando nuestra localidad fue afectada por esa gran tormenta. Y ahora, pudimos continuar esta semana y completarlos”.