«El protagonismo en estas elecciones estará dado particularmente por mujeres», dijo Gerardo Piñeiro

El concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro sostuvo que «el protagonismo en estas elecciones estará dado particularmente por mujeres» y reconoció que la adversidad las encontró luchando por los mismos desde diferentes espacios y desde sus roles. Dejó en claro entonces que desde el grupo que lo acompaña tomaron la decisión de reconocer a mujeres radicales que lucharon contra los «avasallamientos» cometidos por la actual gestión provincial.

«En el caso de Mili Maciel como dirigente, militante feminista, y letrada patrocinante de las víctimas de atropellos cometidos por la administración Gildo Insfrán, tan de público, notorio y doloroso conocimiento de todos», comenzó el edil.

Agregó que «situación que debemos recordar, las atrocidades sufridas, y como sociedad no debemos olvidar a la hora de votar, única herramienta útil en un Estado democrático y de derecho, para cambiar la realidad que nos toca ejerciendo plena y conscientemente la responsabilidad ciudadana».

«Las mujeres tomaron la iniciativa y se pusieron al frente de los reclamos, salieron a las calles junto a los jóvenes y merecen protagonizar y no por que lo diga una ley de cupos, sino porque se han formado para serlo y años de lucha y compromiso, y posicionamiento ante esta situación histórica en la que estamos, y sus compromisos de vida las avalan sobradamente para protagonizar en el presente, hoy, ahora, no en las próximas, no luego, ya han esperado lo suficiente», dejó en claro.

Y agregó que «por eso desde el grupo que me acompaña desde el inicio de mi gestión como concejal, teniendo en cuenta que en política las candidaturas surgen como reconocimiento a un trabajo previo, tomamos la decisión de ofrecer nuestro respaldo a las mujeres que se comprometieron y estuvieron en el día a día con los formoseños en estos difíciles momentos».

«La provincia necesita de representantes como Agostina Villaggi, Lucy Aguayo, y en la ciudad, seguir acompañado a los vecinos que creen y tiene puesta la esperanza en Mili Maciel», finalizó diciendo el concejal.

