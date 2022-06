El Provincial de Atletismo sub 17 de los juegos juveniles tiene sus campeones

Compartir

Se cerró el Provincial de atletismo sub 17 de los Juegos Juveniles con campeones de 12 diferentes puntos de Formosa. Primeros puestos para atletas de la capital, Pirané, Riacho He Hé, Fontana, Estanislao del Campo, Fortín Lugones, Ibarreta, Siete Palmas, El Espinillo, Tacaagle, Laguna Blanca y Laguna Yema.

Participaron deportistas de 23 puntos de la provincia con casi 300 personas involucradas en el torneo, sumando a los capitalinos. Misión Tacaaglé, Estanislao del Campo, El Chorro, El Potrillo, Laguna Yema, Ibarreta, Fontana, Lamadrid, La Libertad, Posta Cambio Zalazar, El Espinillo, Fortín Lugones, Palma Sola, Naineck, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Siete Palmas, Pirané, Palo Santo, Villa 213, El Colorado, Herradura y Tatané fueron las delegaciones visitantes.

En cuanto a los resultados que dejó la doble jornada atlética, Formosa fue quien más primeros puestos consiguió, un total de 7. Claro que lejos estuvo de dominar la competencia porque el resto estuvo muy repartido. La delegación de Pirané fue la segunda con 5 medallas de oro, mientras que Riacho He Hé se quedó con 4. Hubo varios que sumaron 2, el caso de Fontana, Estanislao del Campo, Fortín Lugones, Ibarreta y Siete Palmas.

Como se marcó, hubo campeones provinciales en cantidad y este es el resumen en cada rama y en cada una de las pruebas.

Femenino: Salto en alto: 1) Tamara Baltaino, Pirané; 2) Luana Román, El Colorado; y 3) Noelia Martínez, Estanislao del Campo.

Lanzamiento martillo: 1) Beatriz Amarilla, Fontana; 2) Dalma Insfrán, Riacho He Hé; y 3) Cristina Cristaldo, Siete Palmas.

Lanzamiento de disco: 1) Mariana Lazarte, Formosa; 2) Evelyn Camacho, Formosa; y 3) Waris Reppeto, El Colorado.

Salto triple: 1) Lourdes Rojas, Pirané; y 2) Noelia Martínez, Estanislao del Campo.

Lanzamiento de bala: 1) Evelyn Camacho, Formosa; 2) Cristina Cristaldo, Siete Palmas; y 3) Romina Pérez, Palo Santo.

Marcha: 1) Nidia Martínez, Laguna Blanca; Catriana Acuña, Naick Neck; y 3) Luana Manzini, Formosa.

800 metros: 1) Bianca Gómez, Formosa; 2) Analía Luna, Fortín Lugones; y 3) Laura Bracho, Palo Santo.

110 metros con vallas: 1) Belén Cabrera, Pirané; 2) Solange Cardozo, Estanislao del Campo; y 3) Bianca Salinas, Pirané.

295 metros con vallas: 1) Guadalupe Fernández, Riacho He Hé.

Pruebas combinadas: 1) Giuilana Pintos, Pirané; 2) Julio Patiño, Formosa; y 3) Johana Vázquez, Riacho He Hé.

Lanzamiento de jabalina: 1) Mariana Lazarte, Formosa; 2) María Angela Ortíz, Estanislao del Campo; y 3) Alicia González, Pirané.

2000 metros: 1) Bianca Gómez, Formosa; 2) Laura Bracho, Palo Santo; y 3) Katriana Acuña, Naick Neck.

100 metros: 1) Belén Cabrera, Pirané; 2) Carla Villalba, Formosa; y 3) Victoria Barbosa, Laguna Blanca.

300 metros: 1) María Escalada, Ibarreta; 2) Solange Cardozo; Estanislao del Campo; 3) Analía Luna, Fortín Lugones.

Salto en largo: 1) Ailem Salinas, Estanislao del Campo; 2) Bianca Salinas, Pirané; y 3) Gimena Centurión, Estanislao del Campo.

Masculino: Salto en largo: 1) Fernando Aguilar, El Espinillo; 2) Fernando Orrego, Tacaagle; y 3) Lautaro Acosta, Pirané.

110 metros con vallas: 1) Lautaro Fernández, Riacho He Hé; 2) Facundo Aguirre, Pirané; y 3) Daniel Lezcano, Estanislao del Campo.

Salto triple: 1) Nazareno Ayala, Fontana; 2) Facundo Aguirre, Pirané; y 3) Gastón Recalde, Naick Neck.

Lanzamiento de disco: 1) Adriel Baez, Estanislao del Campo; 2) Bas Güimpelevich, Palma Sola; y 3) Fabricio Ramírez, El Colorado.

Lanzamiento de bala: 1) Sebastián Ruiz Díaz, Tacaaglé; 2) Ramiro Torres, Palo Santo; y 3) Gabriel Pona, Ibarreta.

Marcha: 1) Samuel Mancini, Formosa; 2) Gastón Lezcano, Tacaagle; y 3) Andrés Meza, Formosa.

800 metros: 1) Gabriel Lezcano, Siete Palmas; 2) Mateo Cuellar, El Chorro; y 3) Mirko Espinoza, Fortín Lugones.

295 metros con vallas: 1) Lautaro Fernández, Riacho He Hé; 2) Rodrigo Jara, Formosa; y 3) Marcos Maldonado, Pirané.

Pruebas combinadas: 1) Héctor Ferreira, Formosa; 2) Elías Rodríguez, Riacho He Hé; y 3) Leandro Chávez, El Colorado.

Lanzamiento de jabalina: 1) Herminio Luna, Fortín Lugones; Marcos Romero, Departamento Pilcomayo; y 3) Edgar Falcón, El Chorro.

Lanzamiento de martillo: 1) David Ortiz, Riacho He Hé; 2) Santiago Pona, Ibarreta; y 3) Rodrigo Pérez, Fortín Lugones.

300 metros: 1) Orlando Amarilla, Laguna Yema; 2) Alexis Duarte, Estanislao del Campo; y 3) Emilio Ríos, Villa 213.

3000 metros: 1) Rafael Lezcano, Siete Palmas; 2) Renato Siacia, Formosa; y 3) Mauricio Arias, Formosa.

100 metros: 1) Nicolás Ocampo, Fortín Lugones; 2) Franco Ailan, Paraje La Zanja, Posta Cambio Zalazar; y 3) Gabriel Bretone, Formosa.

Salto en alto: 1) Maximiliano Chaile, Ibarreta; 2) Thiago Ferrando, Estanislao del Campo; y 3) Lautaro Acosta, Pirané.

