El provocador mensaje que publicó Wanda Nara sobre su presente sentimental y luego borró

La empresaria generó desconcierto en sus seguidores por un posteo que desapareció de su perfil y refería a un pronóstico para fin de año

Desde la escandalosa crisis bautizada en las redes como Wandagate, Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentaron varias veces rumores de separación. Incluso no hace mucho trascendió un audio donde la empresaria confirmaba el divorcio con el futbolista, pero luego lo desmintió y aseguró que se trataba de un mensaje de voz viejo, que databa del momento en que se enteró de una supuesta infidelidad de su marido con Eugenia La China Suárez. A través de sus redes sociales, la investigadora de ¿Quién es la Máscara? volvió a sembrar dudas con un misterioso posteo.

Todo ocurrió en Instagram, donde supera los 14,7 millones de seguidores, y si algo la caracteriza es la publicación diaria de contenido. Conocida por su habilidad de estar atenta a lo que suben los famosos y encontrar curiosas similitudes que han servido de prueba para confirmar romances y rupturas, Juariu descubrió una llamativa storie que Wanda dejó por algunos minutos y luego borró.

La imagen en cuestión replicaba algunas predicciones del horóscopo para distintos signos del zodíaco. “¿Cómo terminarás este 2022? Sagitario: soltera”, se lee en la foto que replicó la hermana de Zaira Nara. “Ella sube su pronóstico para fin de año y su signo dice ‘soltera’. Y bueno, eliminó la historia…”, explicó Vicky Braier, junto a la captura de la historia que ya no se encuentra disponible en el perfil de la madre de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino y Valentino.

En simultáneo, Icardi reposteó una foto del look de su esposa con un catsuit animal print que lució en el programa que conduce Natalia Oreiro, y le dejó un piropo virtual: “Mi cheetah hermosa”. Al día siguiente, compartió un collage de fotografías románticas y escribió: “Los mejores besos de mi vida”. No es la primera vez que ocurre que frente a indirectas o chicanas de Wanda, el jugador de fútbol recurre a halagos o declaraciones de amor para echar por tierra la versión de un nuevo distanciamiento.

Cabe recordar que en la emisión del lunes del ciclo de Telefe, acompañada en su rol por Karina La Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, la investigadora realizó un comentario sin filtro sobre uno de los personajes, que de inmediato remitió al escándalo que su Icardi protagonizó el año pasado con la China. Todo fue a partir de que la participante Pecas la Hamburguesa expusiera algunas pistas para ver si adivinaban quién era. “Canto como un zorzal, pero tengo la astucia de un zorro”, dijo el famoso detrás del disfraz, y rápida de reflejos, la mayor de las Nara señaló: “¿Tengo la astucia de un zorro? Pero, alta zorra podría ser”.

Sus dichos, de inmediato hicieron referencia a la frase que ella posteó en redes sociales hace un año y que fue el detonante para que saliera a la luz el triángulo amoroso que trascendió hasta la prensa internacional. “Otra familia más que te cargaste por zorra!”, había escrito en una historia en ese momento, sin dar nombres, pero abriendo un juego que nunca más terminó. Días más tarde se supo que la ex Casi Ángeles, quien estaba recientemente separada de Benjamín Vicuña, papá de sus hijos Magnolia y Amancio, se había estado mensajeando con Mauro Icardi durante los últimos meses, y luego surgieron distintas teorías de un encuentro que habrían tenido en un hotel de París.

