“El proyecto para ayudar al sector comercial no salió por decisión política del Ejecutivo provincial”

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino Fabián Olivera se refirió al proyecto para eximir del pago de tasas municipales a comerciantes que no pueden trabajar debido a las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus; el mismo habría sido “consensuado” para ser aprobado esta semana en el Concejo Deliberante pero minutos antes el oficialismo dio marcha atrás. Para el edil radical esto sucedió por “decisión política del Ejecutivo provincial”.

“Yo opino que lo van a sacar al proyecto pero como algo de ellos. Me molesta porque uno tiene que ser solidario de la situación, todos los días vemos que se cierran negocios”, sostuvo.

Dejó en claro además que “el gran problema es que no hay posibilidad de diálogo, el comerciante jamás fue escuchado; hay comercios que no se abren por capricho político. Creo que hay rubros que son necesarios abrirlos; veo contradicciones en las medidas que se toman porque por ejemplo se permite que la plaza se llene de gente los sábados pero sin embargo, no permiten al comerciante trabajar”.

Por último reiteró que “el proyecto no salió por una dedición política del Ejecutivo provincial” pero aclaró que “vamos a seguir insistiendo; el compromiso dentro del recinto fue que se tratará. Volvió a comisión y aún mantenemos la esperanza de que se apruebe”.