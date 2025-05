El PSG aplasta al Inter y hace historia al conquistar su primera Champions

El club parisino se impone por 5-0 a los italianos con goles de Achraf, Doue, Kvaratskhelia y Mayulu. El PSG ya es historia de la Champions. El club parisino tenía un objetivo marcado desde hace años y desde que Luis Enrique llegó al Parque de los Príncipes sabía que era lo que se esperaba de él. Tras haber ganado la liga francesa y la copa, necesitan sumar un título de la talla de la orejona y, tras años soñando, lo han logrado. El partido fue un espectáculo del PSG donde el Inter no tuvo opciones de réplica. En el minuto 12, Achraf adelantaba a los suyos gracias a un pase de Doue. Ocho minutos después, Doue hacía el segundo para los suyos. Kvaratskhelia marca el tercero y Mayulu certifica la mano para el PSG.

Luis Enrique lo tenía claro. Él confiaba, tenía claro el plan para conseguirlo. Sabía que el equipo que quería componer. A pesar de un inicio complicado, donde no acababa de agradar a la afición ni a la prensa francesa, lo consiguió. El PSG dio un giro de 180 grados: pasó de ser una constelación de estrellas a un equipo sólido y cohesionado.

En el PSG actual, todos los jugadores contribuyen en defensa, corren sin balón y trabajan hacia un objetivo común, dejando de lado protagonismos individuales. Los números han respaldado esta afirmación: Dembélé ha brillado, Doué se consolidó como una de las piezas clave, Barcola destacó como máximo asistente del fútbol europeo este año y Kvaratskhelia ha aportado esfuerzo y sacrificio defensivo.

El Inter, por su parte, llegaba en una situación similar. Simone Inzaghi llegó al club italiano en 2021 para sustituir a Antonio Conte en un momento en que el equipo atravesaba una complicada situación económica. Sin embargo, poco a poco fue componiendo una plantilla competitiva, con el fin de volver a hacer historia en Europa. De volver a reivindicar su nombre en la Champions.

Nada más comenzar el partido, el sentir rápidamente quedó expuesto: el PSG iba a dominar el partido. Y así fue. El club parisino comenzó a bombardear la portería de Sommer. Las embestidas no tardaron en surtir efecto.

En el minuto 12 de partido, el PSG se adelantaba en el marcador con un tanto de Achraf. Tan solo ocho minutos después, Doue hacía el segundo para ampliar distancia. Con el marcador señalando el 2-0, el árbitro señaló el final de la primera parte.

La mano de Luis Enrique

La mitad siguió la misma dinámica, el Inter no fue capaz de frenar el ataque del PSG, quien no dejó de encontrar fisuras y hueco en la defensa de italiana. Doue volvió a entrar en escena en el minuto 63 para firmar su segundo tanto y el tercero del PSG. Kvaratskhelia minutos más tarde se unía la fiesta del club parisino para dejar el partido visto para sentencia. Pero la fiesta del PSG no había terminado y Mayulu se unió para certificar la mano de su equipo. Minutos más tarde, el árbitro certificaba la victoria del club parisino.

El PSG ha conseguido escribir su nombre en la historia de la Champions al conquistar su primera orejona en la historia del club.