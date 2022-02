El PSG busca un nuevo socio para Messi: las tres figuras que tiene en carpeta

Compartir

En el último mercado de pases, el París Saint-Germain (PSG) se mantuvo al margen de las incorporaciones y entendió que no necesitaba reforzar su plantilla de cara al semestre que marcará el final de la temporada 2021/22. Es que el conjunto francés había sido protagonista del período anterior al cerrar las contrataciones de Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, entre otros. Pero, la dirigencia sabe que en julio de este año deberá reactivar su maquinaria de compra para sumar nuevos jugadores a su plantel.

Según señalan los principales portales de Europa, Kylian Mbappé, cuyo contrato termina al final de la campaña actual, no seguirá en el PSG y se marchará como agente libre al Real Madrid. El Joven Maravilla es en la actualidad el mejor futbolista de su equipo y así lo demuestra en cada actuación, además ha creado una fructífera sociedad con Messi, su principal asistidor. Por eso, el director deportivo del club, Leonardo, sabe que debe reemplazarlo.

El sitio L’Equipe publicó un artículo en donde anticipa que el cuadro parisino irá a la carga por Erling Haaland. El artillero noruego de 21 años está llamado a ser la gran estrella de la próxima década y sus estadísticas anticipan que así será: fue el futbolista más joven de la historia en marcar 20 goles en Champions League y el que menos partidos necesitó para hacerlo, apenas 14. Para tomar dimensión, Cristiano Ronaldo necesitó 56 encuentros para alcanzar esa cifra, Lionel Messi 40 y Robert Lewandowski 36. Además, en su carrera ya lleva 129 gritos en 172 partidos en clubes, mientras que en su selección acumula una docena de anotaciones en 15 cotejos.

Por todo esto, su valor no baja de los USD 80 millones. El gran problema para el PSG es que al delantero lo tienen en carpeta también Real Madrid, Manchester United y Barcelona, entre otros clubes, por lo que el dinero no bastará para quedárselo, sino que la decisión del propio futbolista será decisiva.

Pero el apellido de Haaland no es el único que suena en los pasillos del Parque de los Príncipes. Según el portal francés, Leonardo irá a la carga por Lucas Paquetá. El mediocampista brasileño es la gran figura del Olympique de Lyon y la debilidad del director deportivo, quien incluso lo tendría como “prioridad” para el próximo mercado. El volante de 24 años tiene características de las que el PSG hoy carece en su plantel, ya que suele destacarse como creador de juego, y podría entonces liberar a Messi de esa función para tener al argentino más cerca del área rival.

El ex Flamengo y Milan tiene contrato con su actual equipo hasta 2025, pero estaría interesado en dar el salto al conjunto de París para formar parte del Dream Team. Si bien aún no hay negociaciones, seguramente en los próximos meses haya novedades sobre su situación.

Por último, quien vuelve a estar en carpeta del PSG es nada menos que Paul Pogba. El mediocampista francés de 28 años ya había sido sondeado en otras ocasiones, pero esta vez la situación sería perfecta. El ex Juventus tiene un presente irregular en el Manchester United, conjunto que ve con buenos ojos su salida al final de temporada y para el club francés esto es ideal, ya que llegaría en condición de agente libre, como ya lo han hecho Messi y Ramos, por ejemplo. Al parecer, el destino de Pogba es jugar en el PSG.

En este contexto, también habrá salidas. Si bien Mbappé lo niega públicamente, es un secreto a voces que se irá en julio y junto a él podrían marcharse otros futbolistas. El apellido que sin duda sorprende es el de Ángel Di María, quien en unos días cumplirá 34 años y cuyo contrato expira a final de temporada. Si bien el deseo del Fideo es continuar al menos hasta 2023, la decisión no depende solamente de él y su final podría estar cerca.

