El PSG de Lionel Messi empató frente al Racing de Estrasburgo en la Ligue 1

Compartir

Linkedin Print

Después de haberse coronado como campeón de Francia, el Paris Saint Germain se trasladó hasta el Stade de la Meinau para buscar una nueva victoria. Sin embargo, pese a tener una ventaja de dos goles cuando faltaban 15 minutos para el cierre del partido, terminó empatando 3-3 ante un Racing de Estrasburgo que todavía lucha por alcanzar los puestos de clasificación a competiciones europeas.

El partido no comenzó nada bien para el PSG –que salió con Lionel Messi, Neymar y Mbappé de titulares– porque el elenco local encontró la ventaja en tan solo dos minutos de juego. Kevin Gameiro ,que le ganó la espalda a Kimpembe, abrió el marcador con un remate de pierna derecha tras una buena asistencia de Lucas Perrin, quien lo dejó de cara al gol con un pase lejano en profundidad.

A parir de ahí, el Estrasburgo compactó sus líneas y empezó a moverse en bloque para cerrar carriles de pase en todo el campo. Los dirigidos de Julien Stéphan incomodaron en cada posesión al poderoso elenco parisino y apostaron a golpear de contraataque. Incluso, el VAR les anuló un gol convertido por Thomasson a raíz de un fuera de juego de Ajorque en la acción previa.

No obstante, el Paris Saint Germain es un equipo que no perdona cuando se le abren los espacios y, en un pasaje que los locales buscaron presionar alto, Neymar recibió el balón en el mediocampo y vio correr a Kylian Mbappé a toda velocidad por la banda izquierda. El brasileño puso un exquisito pase filtrado que le permitió a Mbappé marcar el 1-1 en el minuto 24.

Después de conseguir la igualdad, el Paris Saint Germain buscó imprimirle un ritmo frenético al juego pero no lo consiguió, un poco por las imprecisiones por parte de sus jugadores ofensivos pero también por una buena labor defensiva del Racing de Estrasburgo. Ninguno de los dos equipos estuvo fino en los últimos metros y se fueron al descanso empatados.

En los primeros minutos de complemento, la posesión estuvo repartida y el cierre del encuentro se presentaba totalmente incierto. El desarrollo se mantuvo equitativo hasta que el campeón de la Ligue 1 piso el acelerador e inclinó la balanza a su favor. Primero llegó el 2-1 convertido por Achraf Hakimi, que apareció por el centro para empujar a la red un centro de Kylian Mbappé, quien luego aprovechó un error grosero de Djiku para quedar cara a cara con Sels y firmar el 3-1.

En ese momento, Stéphan decidió mover piezas e hizo una triple sustitución: Perrin, Thomasson y Ajorque le dejaron sus lugares a Le Marchand, Sissoko y Habib Diallo, quien fue el protagonista del segundo gol del Estrasburgo. En el minuto 75, el jugador senegalés cabeceó un tiro de esquina ejecutado por Prcic y su remate rozó en Verratti antes de meterse en el arco de Donnarumma.

Fue una anotación que revitalizó al Estrasburgo, que también detectó la apatía de un Paris Saint Germain que no terminaba de liquidar el pleito. Gameiro y el propio Diallo tuvieron posibilidades de anotar el gol del empate, pero el tanto del 3-3 definitivo fue anotado por Anthony Caci en el minuto 92, cuando solamente quedaban un puñado de segundos para el pitazo final.

Este fue el segundo empate consecutivo de un PSG que el pasado sábado igualó contra el Lens (1-1), un resultado que le sirvió para proclamarse campeón. Por su parte, el Racing de Estrasburgo sumó un punto clave para su objetivo de clasificar a alguna competición europea y estiró su racha positiva como local, donde lleva ocho partidos sin perder (cinco victorias y tres empates).

Este fue el partido que abrió la Fecha 35 de la Ligue 1, una jornada marcada por el duelo Marsella-Lyon del domingo. Al cuadro dirigido por Mauricio Pochettino luego le quedarán los enfrentamientos ante Troyes, Montpellier y Metz para cerrar el campeonato. Pese a que ya han alzado el trofeo, apuntarán a terminar la campaña con la mayor cantidad de puntos posible.

Compartir

Linkedin Print