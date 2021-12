El PSG de Lionel Messi rescató un empate en su visita al Lens y sigue líder en la Ligue 1

Compartir

A solamente 72 horas del deslucido empate ante Niza en la Ligue 1, el Paris Saint Germain volvió a dejar una actuación poco convincente en la liga francesa. En el marco de la Fecha 17 del campeonato, apenas logró rescatar un punto en su visita al Stade Bollaert-Delelis, donde el Racing Club de Lens lo puso en aprietos en varias oportunidades. Los locales ganaban por la mínima hasta que llegó la igualdad en el último suspiro del partido: fue 1-1 con un gol del PSG que llegó en tiempo de descuento.

Al equipo de Pochettino, que salió con Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi en la ofensiva, le costó hacer pie desde los primeros minutos. La primera aparición de Messi fue tras bajar a recibir al círculo central para intentar sacar a sus compañeros del hostigamiento rival, pero fue muy bien marcado durante todo el partido por su compatriota Facundo Medina. Recién en el minuto 17 encontró los primeros espacios en el último tercio para ejecutar un remate que dio en el poste y salió por la línea de fondo.

No obstante, su equipo no la pasaba nada bien. En la primera media hora, el PSG fue un actor secundario en el desarrollo del partido y Lens aprovechó para generar peligro con algunos remates de larga distancia. De hecho, Keylor Navas le negó el gol a Jonathan Clauss en un tiro libre lejano y Marquinhos le bloqueó un disparo nítido a Cheick Doucouré.

Más allá de que Icardi hizo lucir dos veces al arquero Jean-Louis Leca, quien también le negó un gol a Di María en el cierre del primer tiempo, el cuadro parisino pudo desplegar su mejor versión en la etapa inicial. No tuvo juego fluido, corrió detrás del balón en algunos pasajes de los partidos y vio solamente algunos chispazos de sus figuras que no fueron suficientes para dominar el juego.

En el complemento, la apertura del marcador llegó al cumplirse los primeros 15 minutos, en una jugada que comenzó con un quite de Facu Medina a Lionel Messi y terminó con un gol de Seko Fofana, quien remató mientras algunos jugadores rivales pedían una pausa por una supuesta infracción. El astro argentino quedó en el suelo reclamando un pisotón de su compatriota pero el árbitro François Letexier convalidó el gol, no había motivo para que fuera anulado.

Y el Lens casi marca el segundo tras un contraataque que derivó en un disparo de David Pereira da Costa que pegó en el poste y cayó en las manos de Navas. Ahí fue cuando Pochettino decidió sacar a Icardi para que entre Kylian Mbappé. Con 20 minutos por delante y sin poder tomar las riendas del partido, el DT argentino hizo ingresar a una de sus máximas figuras para buscar la remontada. Messi habilitó a Mbappé tras su entrada pero el cabezazo del atacante francés fue bien contenido por Leca, quien junto a sus defensores respondió con solidez cuando fue exigido por los galácticos del PSG.

Recién en tiempo de descuento, el PSG logró encontrar su gol. Mbappé envió el balón al área y Georginio Wijnaldum, quien había ingresado en lugar de Leandro Paredes, firmó el empate 1-1 con un cabezazo. Una igualdad que parecía que no iba a llegar nunca pero se concretó en los últimos minutos. No obstante, el resultado dejó un mal sabor de boca en un equipo con tanta jerarquía.

El consuelo para los dirigidos por Mauricio Pochettino es que están muy holgados de puntos y se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones con 42 unidades producto de 13 triunfos, 3 empates y una caída, y ahora se colocan por delante del Olympique Marsella de Jorge Sampaoli con una diferencia de 13 puntos, ya que en esta jornada perdieron por 2-1 ante el Stade de Brest (tienen un partido menos).

