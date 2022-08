El PSG no pudo con el Mónaco: igualaron 1-1 en el Parque de los Príncipes por la Ligue 1

Compartir

Después de encadenar tres goleadas en sus primeras presentaciones y de haber obtenido la Supercopa de Francia, el PSG dejó en el camino sus primeros puntos en la temporada: igualó 1-1 ante el Mónaco por la cuarta fecha de la Ligue 1.

Volland abrió el score para el elenco monegasco, que se impuso en el pizarrón hasta que le dieron las piernas. El local empató con un penal de Neymar y lo pudo ganar sobre el final. La particularidad: el entrenador Christophe Galtier reemplazó a Messi en el epílogo,presuntamente para cuidarlo, dado que el miércoles el equipo vuelve a jugar ante el Toulouse por la Liga francesa.

El conjunto de Christophe Galtier está prácticamente obligado a quedarse con los tres puntos en el Parque de los Príncipes. Con una victoria, los parisinos se colocarán como únicos líderes del certamen por delante del Lens, quien en la última jornada se impuso al Rennes (2-1) y sumó 10 unidades.

El Mónaco le planteó un partido incómodo y áspero al conjunto parisino. En pos de evitar que su rival maneje suelto el balón, lo presionó en bloque en campo contrario, en el borde del área contraria, y dinamitó la salida.

Dicha agresividad provocó que Messi y Neymar debieran bajar mucho para tomar contacto con el balón, y también que se fastidiaran por el celo y el roce. El mejor ejemplo fue el brasileño, quien a los 5 minutos fue amonestado por un empujón a Volland, quien instantes antes lo había tocado.

A los 20 minutos, el plan monegasco dio sus frutos. Verratti le dio una pelota exigida a Messi, quien perdió. Y el visitante no perdió el tiempo: la contra derivó en Volland, quien controló y cruzó el remate para firmar el sorprendente 1-0. Más: se lesionó en la corrida y debió dejar el campo.

El PSG jamás supo cómo contrarrestar la madeja propuesta por su contendiente. De hecho, Caio Henrique, de tiro libre, forzó una volada de Donnarumma que tenía destino de 2-0. Messi fue uno de los pocos que entendió cómo quebrar la presión, o bien con toques de primera, para no dar espacio al quite, o con una gambeta y posterior toque, abandonando la golosina.

Recién en el epílogo exhibió el potencial de sus nombres. Y la Pulga fue protagonista en dicha ráfaga. Primero, saliendo bien del pressing para que Mbappé abriera para Nuno Mendes y, tras el centro, definiera Mbappé, pero Disasi alcanzó a desviar.

Luego, con un pase sutil a Marquinhos para profundizar (Sergio Ramos falló la chilena y el tiro de Kiki otra vez fue neutralizado por el mencionado Disasi). Y, por último, con un remate furioso que dio en el palo, le quedó al delantero francés, pero su definición otra vez rebotó en un parante.

En la segunda parte el PSG siguió mostrando grietas, de hecho, Ben Yedder falló una chance inmejorable a los 2 minutos del complemento, con Donnarumma fuera de combate, pero lejos del arco. No obstante, con el correr del encuentro, al Monaco le costó sostener el despliegue físico para llevar adelante el plan. Y se fue filtrando el talento del dueño de casa. Lo tuvo Neymar, por caso, y rechazó el arquero Ñubel.

Hasta que a los 28′ Messi filtró para Ney, quien pisó el área y, cuando la acción pedía pase para Mbappé, Maripán lo salvó y le cruzó la pierna. Fue penal, aunque el árbitro necesitó del VAR para advertirlo. No hubo ceremonia entre los delanteros para determinar el ejecutor, y mucho menos pelea, como ante el Montpellier.

El brasileño tomó el balón, mientras que Kiki ni se arrimó. Solo se acercaron Berrati y Hakimi, para quitarle de encima a su compañero a los rivales que buscaron distraerlo. Y el ex Barcelona, con un toque sutil, no perdonó: 1-1.

Sintesis

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. DT: Christophe Galtier.

Mónaco: Alexander Nübel; Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripán, Benoit Badiashile, Caio Henrique; Mohamed Camara, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana; Kevin Volland y Wissam Ben Yedder. DT: Philippe Clement.

TV: ESPN

ESTADIO: Parque de los príncipes

