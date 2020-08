El PSG quiere disputarle al City a Lionel Messi

Compartir

Linkedin Print

La directiva parisina trabaja en silencio y sabe que corre con desventaja, por eso se esfuerza en una gran propuesta. Según pudo averiguar Doble Amarilla, existió una charla formal con el entorno de la Pulga y se brindó una oferta concreta. Se trata de un contrato muy importante para el futbolista, y que incluye un desembolso de dinero para lograr su salida del Barcelona. Ese último punto no es menor, ya que supone un principio de solución para el gran conflicto legal que se avecina. Igual, los de Manchester pican en punta.

El Paris Saint Germain se mete en la disputa por Lionel Messi y quiere competirle al Manchester City con una propuesta concreta que incluye un gran desembolso de dinero, tanto para Barcelona como en el contrato para el futbolista. Todo indica que estos dos gigantes europeos pelearán por el argentino hasta el final, aunque Manchester City corre con ventaja.

La Pulga busca club y estos dos europeos con gran billetera se desesperan por tenerlo en su alineación principal, luciendo la 10 y generando fuertes expectativas de cara a la temporada 2020/21 y el futuro a largo plazo. Tal como se viene contando, el entorno del jugador dejó en claro que, pese a lo que intente hacer la directiva culé, la decisión está tomada y se mudará de la Ciudad Condal.

En la lista de instituciones que lo buscan, todo parece indicar que el proyecto más integral y que lo seduce es el Manchester City. Y no únicamente por la presencia de Pep Guardiola, con quien supo brillar en el conjunto catalán, sino porque, además de una fuerte capacidad económica, tiene un proyecto deportivo e integral que lo convence… además de poder cumplir el sueño de poder jugar en un club con su amigo Sergio Agüero.

Sin embargo, su familia y entorno legal escucharán todas las propuestas para hacer una evaluación certera y comparar márgenes y posibilidades. Y en eso están. Según pudo averiguar Doble Amarilla, ayer hubo una reunión entre la representación de la Pulga y el PSG, que le acercó una oferta formal. Pese a la información de los medios franceses, sobre que el club considera la operación como “imposible”, la directiva ya activó conversaciones y se mete en la lucha.

¿Cuál fue la oferta? Sustancialmente vinculada a lo económico. Saben que el proyecto deportivo, incluso por condiciones nacionales, respecto a la Ligue 1, no es lo suficientemente consistente como en Inglaterra. Ante esto, se le propuso un muy jugoso contrato, incluso superior a su situación vincular vigente. “La cifra del contrato es descomunal. Es algo que hoy el City no puede pagar. Pero eso no quiere decir que le de mayores chances”, comentó una fuente muy cercana al tanto de las últimas charla.

Según las fuentes, también se le ofreció hacer un desembolso importante al Barcelona, con el fin de evitarle posibles conflictos legales por la letra fina de su contrato y esa famosa cláusula de salida no esclarecida.

También hay un interés desde la Serie A por el astro argentino, pero con menor intensidad. Según pudo averiguar este medio, el Inter de Milan hoy no está en condiciones de poder hacer frente a una contratación de esta magnitud. Aparentemente, en los próximos días podría presentarse una oferta de otro club del Calcio. Pero como desarrolló Doble Amarilla en diversas notas, y en esta en puntual, todos los cañones apuntan a que Messi decidirá entre dos destinos: Inglaterra o Francia.

Messi supera a

“coronavirus” como lo

más buscado en Google

El cimbronazo que provocó el astro con el burofax y su pedido de salida del Barcelona, no solo sacudió al ámbito deportivo, sino la web. Fue lo más buscado a nivel mundial.

Lionel Messi revolucionó al mundo deportivo, y al digital, con su salida del Barcelona. El nombre del futbolista superó al ‘coronavirus’ en cantidad de búsquedas.

En una escala de 0 a 100, baremo que usa Google Trends para medir la popularidad de las búsquedas, Messi pasó de tener un 8 a un 86 en apenas dos horas. El punto más alto se produjo en torno a las 20:00, pasando al coronavirus por dos puntos.

Los países en los que se dispararon las búsquedas del astro son: Burkina Faso, Guinea, Guinea y Mali, con cifras del 89%, 88% y 87% respectivamente.

En tanto, conceptos como burofax, Bartomeu y Manchester City también crecieron por la amgnitud de la noticia. En España, precisamente, las búsquedas sobre el mandamás del club ascendieron de un 1% a un 82% en popularidad.