El PSG se adelantó al Bayern Múnich en la lucha por fichar a una estrella de la Premier League

A poco más de un mes para el inicio de un nuevo mercado de transferencias en Europa, los nombres de las estrellas que están por finalizar sus contratos con sus respectivos clubes comienzan a salir a escena.

Con la novela de Haaland ya resuelta con su fichaje por el Manchester City, y la de Kylian Mbappé a punto de finalizar, comenzó a circular un nuevo nombre que podría convertirse en el recambio de la perla francesa en el PSG.

El protagonista en cuestión es nada más ni nada menos que Sadio Mané, el delantero senegalés que se transformó en una figura clave en el Liverpool de Jurgen Klopp y que, en un principio, estaba en la mira del Bayern Múnich.

El finalista de la actual edición de la Champions League finaliza su contrato con la entidad inglesa el próximo 30 de junio del 2023 y al parecer ya habría rechazado ofertas de renovación con los Reds. En ese contexto, el club deberá pensar en ponerlo en la lista de transferencias si quieren obtener un rédito económico antes de que se marche con la carta de libertad al finalizar la siguiente temporada.

Según detalló el periódico alemán SportBild, el PSG se convirtió en el favorito para hacerse con sus servicios por delante del Bayern Múnich a cambio de un importante contrato económico.

Hasta el momento, y con la final de la Champions en París en el horizonte, el futbolista no se pronunció sobre su futuro y sólo se limitó a decir: “Estoy feliz aquí, ¡creo que cuando ganamos trofeos lo estaré más! Pero creo que estoy tratando de disfrutar cada momento, tratando de ayudar a mis compañeros y creo que los chicos me lo ponen mucho más fácil”.

Tras hacerse eco del interés de las potencias del continente por su jugador, el entrenador alemán Jurgen Klopp no dudó en deshacerse en elogios: “Es una máquina, le dije después del partido. La mezcla de técnica, deseo y físico… gran gol, es un fantástico jugador de clase mundial”.

Actualmente, y tal como informó el medio alemán, el jugador de 30 años recibe alrededor de 236 mil euros por semana (Casi un millón de euros al mes) y el PSG estaría dispuesto a igualar o superar esa cifra debido al gran interés que tiene por tenerlo la siguiente temporada junto a Lionel Messi y Neymar en la delantera.

Hasta el momento, y con dos partidos trascendentales por delante (ante el Wolves por el título de la Premier League y contra el Real Madrid por la final de Champions), el senegalés aportó 22 goles en lo que va de la temporada.

En el caso de que decida hacer las valijas y emprender nuevos retos (sea en el Bayern Múnich o en el PSG) supondría un duro golpe para el cuadro inglés ya que en la misma situación contractual se encuentra el egipcio Mohamed Salah, otro de los referentes en ataque, y Roberto Firmino.

