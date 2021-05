“El pueblo sufre la realidad siendo avasallado de manera constante mientras Parola defiende el relato”

Compartir

La concejal capitalina Gabriela Neme repudió los dichos vertidos días atrás por la diputada nacional por Formosa, María Graciela Parola (Frente de Todos), quien había hecho referencia a su papel de “abogada” en los casos en donde la justicia debe intervenir para dar cumplimiento al protocolo establecido para los casos de covid-19 positivos.

Parola había cuestionado fuertemente el accionar de los opositores en general, y de la concejal en particular, “que actúan escudados en sus títulos de profesionales del derecho para supuestamente cuidar los derechos de los ciudadanos, cuando en realidad su verdadera intención es hacer campaña electoral con una situación tan delicada como es esta pandemia mundial de Covid-19”.

“Graciela Parola usa los recursos del Estado para insultarme a través de un comunicado que el gobierno provincial difundió en todos los medios. Hace más de un año yo estoy en Formosa acompañando a la gente que se ve avasallada por el autoritarismo y las medidas inhumanas que dictó Insfrán. Seguramente para ella no es importante defender la libertad porque ella no dejó de ir y venir a Buenos Aires. No está con el pueblo, no conoce la historia de los varados que no tenían la suerte de la diputada nacional para ingresar a la provincia, no conoce a las familias que no pudieron despedirse por falta de un permiso, como mujer no se acercó a las familias de las dos mujeres que murieron en los CAS que tanto defienden”, aseveró la edil capitalina.

“Sin embargo, a pesar de sus políticas restrictivas y violatorias de DDHH, los casos de Covid en Formosa siguen aumentando y en vez de gestionar políticas sanitarias eligen el camino del odio, buscando los culpables en otro lado quieren justificar lo injustificable”, expresó Neme.

“Yo lamento mucho que el gobierno de Formosa gaste recursos para atacarme a mí en lugar de usar el tiempo y dinero de la población para fortalecer el sistema de salud que está sin recursos materiales ni humanos. Frente a un sistema sanitario colapsado, sin camas con el personal sanitario agotado dejando su vida por nosotros, el gobierno mira su costado y desvía fondos que deberían ser para ellos, insumos, instrumentos, mejoras salarias, pero nada la improvisación e inoperancia marca a fuego el gobierno de Insfrán y sus cómplices. Después de más de 25 años de gestión de Insfrán no tenemos respiradores ni personal sanitario suficiente para afrontar esta pandemia”, denunció la concejal.

“Siendo el gobierno provincial con más años, Formosa es la provincia con menos respiradores, acá dejaron morir a nuestra gente por su incapacidad y salen a buscar culpables, vergüenza les debería dar”, acusó.

“La gente que me llama es la que no recibió respuesta de ningún organismo oficial que garantizara sus derechos, porque el cuidado de la salud no justifica los avasallamientos. Luché desde el año pasado y lo seguiré haciendo, más allá de las elecciones, no por un voto sino por una Formosa más justa y libre. Sin empatía y una mirada cercana hacia al que sufre no podríamos transitar esta crisis sanitaria y mucho menos construir una mejor provincia para las generaciones futuras. Le aconsejo a Parola que empiece a mirar al pueblo, se acerque a quienes están sufriendo y deje de gastar recursos del pueblo para atacar a la oposición”, recomendó.

Para finalizar, Neme recomendó a Parola, “que no le moleste mi cruz, ya que esa es mi cruz y mi creencia en Dios es la que me da la fuerza para estar día a día del lado de los que sufren, de los más vulnerables pues es allí donde Dios espera que estemos, si hay algo que nos demanda esta pandemia es la humildad, empatía y solidaridad”.

