El Puma Rodríguez recordó cuando Luis Miguel se infiltró en un hospital para visitarlo

El cantante venezolano se refirió al sorpresivo momento que vivió cuando estaba internado por una fibrosis pulmonar idiopática, en 2017.

El reconocido cantante venezolano José Luis el Puma Rodríguez pasó el momento más difícil de su vida a fines de 2017, cuando sufrió una serie de complicaciones a causa de la rara enfermedad que padece: fibrosis pulmonar idiopática (FPI). El intérprete, en aquel entonces, tuvo que ser internado en terapia intensiva en el Memorial Hospital de Miami y, cuando consiguieron un donante, fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Afortunadamente, su evolución fue favorable y pudo rehacer su vida con normalidad.

Este viernes el Puma brindó una entrevista al programa Informados de Todo, en el que hizo un repaso por su carrera y se refirió a su amor por la Argentina, pero lo que más se destacó de su testimonio estuvo vinculado a ese difícil momento de su vida, cuando estaba internado, y recibió la inesperada visita de nada más y nada menos que Luis Miguel. Según su testimonio, desde que El Sol de México era tan solo un niño iba a verlo a sus shows, motivo por el que hace años mantienen una relación marcada por el afecto y el respeto.

“Luis Miguel empezó a recorrer, según me contó, algunos hospitales, hasta que dio con el lugar donde yo estaba internado. Entró porque, bueno, es Luis Miguel: había mucha seguridad y no podía entrar nadie. Parece que la enfermera lo reconoció y él entró”, comenzó con su relato el Puma.

Y continuó: “La enfermera va a la habitación y les dice a mi hija y a mi esposa: ‘Hay un tipo que dice que es Luis Miguel’. Entonces mi hija se envalentona y dice: ‘Voy a ir a ver, José. Debe ser un paparazzi’. Y regresó blanca como un papel, con mucho miedo y temblando: ‘¡Es Luis Miguel!’ Él impone, es un muchacho que impone mucho respeto. Entró, me saludó, hablamos y lloramos”.

“Fue algo muy emotivo y un gesto hermoso de un muchacho que vi crecer. Él iba a mis shows, al igual que Chayanne y Ricky Martin. Me tienen como referente. La verdad que fue muy emotivo ese reencuentro”, concluyó, sensibilizado ante la sorpresa de Guillermo Andino, el conductor del ciclo, y sus panelistas.

Después de someterse al doble trasplante de pulmón, el Puma visitó el programa de su amiga Susana Giménez y contó: “La enfermedad empieza silenciosa. Me di cuenta en el 2000, sentí que mi voz se fue al foso, pero uno siempre quiere seguir y hacerse el Superman. Con el tiempo fue mermando mi capacidad de respiración. Probé de todo, hasta que un día llegó un amigo con una planta que fabricó, lo tomé y me sentí un poquito más fuerte. No tenía fuerzas para cepillarme los dientes ni calzarme. Por suerte tengo a mi esposa, Carolina, que estuvo conmigo”.

El momento más conmovedor de la entrevista tuvo lugar cuando se refirió al diagnóstico que le había hecho su médico: “’Si te quedas así, te mueres’, me dijo. Es la primera vez que llevaron a un hombre de mi edad (73 por aquel entonces) a un doble trasplante. Gracias a Dios que los médicos se arriesgaron”. Y relató cómo fue la espera: “Duermes con el teléfono al lado por si te llaman para hacerte el trasplante. Te haces los exámenes para ver si eres apto para aguantar. Fui vegetariano por 30 años, pero ahora tengo que comer proteína animal; ahora como de todo”.

