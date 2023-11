«El que tenía que haber respondido las preguntas en el debate era Sergio Massa, no Javier Milei»

El senador electo por el partido Libertad, Esfuerzo y Trabajo, Francisco Paoltroni en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del debate presidencial de cara al balotaje del próximo domingo. Consideró que «El que tenía que haber respondido las preguntas era Sergio Massa, no Javier Milei en el debate»

Paoltroni comenzó diciendo: «me han invitado a este último debate previo a las elecciones del próximo domingo».

En cuanto a las vivencias que le dejó el debate, explicó «son dos etapas, hubo una primera etapa donde Massa trató de exponer frente a si o no a Javier Milei, donde este entró en ese juego de darle respuesta a todo y realmente creo que, si bien respondió todo, considero que se perdió un poco la oportunidad de hablar de lo que ha hecho Massa con nuestra economía y de lo mal que estamos en esta cuestión».

“El que tenía que haber respondido las preguntas era Sergio Massa, no Javier Milei en el debate. Creo que también fue la vocación de llevarle claridad al público por parte de Milei en cuanto a las preguntas que le hacia el candidato de Unión por la Patria”.

«Es impresionante como los que acompañaron al candidato de Unión por la Patria comenzaron a toser todos, buscando distraer a Javier (Milei). Trataban de sacarle del eje y ponerlo nervioso. Hay cuestiones que se tienen que resolver y hablar, ellos solo buscan esconder la realidad que se vive día a día», explicó.

«Estos tipos no pueden ser más caraduras, ellos hacen trampa en todo, son mentirosos, ladrones. La gente tiene la opción de elegir este domingo el próximo domingo a personas que no viene de la política, que tiene conocimiento en otras áreas, señaló».

“Los de Unión por la Patria, son mentirosos profesionales y eso es muy preocupante. No entiendo como Massa no explicó cómo es que piensa arreglar el desastre económico que él mismo provocó. Javier (Milei) todo el tiempo trataba de explicar sus proyectos», cerró