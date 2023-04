El quiebre en el PRO por las elecciones dejará a Larreta sin quórum automático en la Legislatura

El oficialismo tiene hoy 32 votos y necesita 31 para abrir las sesiones y aprobar las leyes con mayoría simple. Pero hay tres legisladores que responden a Patricia Bullrich que amenazan con no acompañar. Charlas con otros sectores “halcones”

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires no solo marcó un ante y un después en la interna con los sectores duros del PRO -referenciados en Mauricio Macri y Patricia Bullrich- sino que también tendrá impacto de la gestión local: los tres legisladores que responden políticamente a la ex ministra de Seguridad son fundamentales para garantizar el quórum en la Legislatura y ahora amenazan con romper la mayoría automática oficialista.

El lunes el jefe de Gobierno anunció que los porteños votarán el mismo día para elegir a los candidatos nacionales (presidente y diputados) y locales (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros): el 13 de agosto las PASO y el 22 de octubre las generales. Sin embargo, funcionarán de forma concurrente dos sistemas diferentes. Por un lado, los cargos nacionales con las tradicionales boletas de papel y el resto con la boleta única electrónica.

Tanto Macri como Bullrich acusaron a Larreta de querer beneficiar al radical Martín Lousteau, quien será candidato a jefe de Gobierno, ya que al haber boletas diferentes se anulará el “efecto arrastre” de la fórmula nacional.

