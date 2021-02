El radical cambio de look de Lali Espósito: “Me corté las mechas”

Compartir

A poco de estrenar Sky Rojo en Netflix, Lali Espósito continúa en España, pero espera ansiosa su vuelta a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. La actriz terminó hace muy poco el rodaje de la serie y ahora aprovechó su tiempo libre para renovar su look: se cortó el pelo por encima de los hombros y apostó por el flequillo, aunque mantuvo el color platinado que caracteriza a su personaje en la ficción española.

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, la artista decidió mostrar el resultado en sus stories. “Hola, amores, sí, me corté las mechas, Marcela”, dijo.

La ex Casi Ángeles se encuentra en plena promoción de la serie que se estrena el 19 de marzo y, hace poco, se conoció el primer adelanto, con imágenes muy sugestivas. En la ficción, la actriz encarna a Wendy, una chica que huye junto a Coral (Verónica Sánchez) y Gina (Yany Prado), en busca de su libertad mientras son perseguidas por Romeo (Asier Etxeandia), su proxeneta, y Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), los secuaces de éste en el Club Las Novias. Juntas iniciarán un frenético viaje sin rumbo en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros y vivirán cada segundo como si fuera el último, pero con el que afianzarán su amistad y descubrirán lo más importante: que juntas son mucho más fuertes y tienen más opciones de recuperar sus vidas.

Soltera desde septiembre, cuando anunció su separación de Santiago Mocorrea, su novio durante casi cuatro años, la también cantante fue vinculada sentimentalmente con su colega Miguel Ángel Silvestre, algo que ella se encargó de desmentir personalmente, y con el director de la ficción, David Victori, con quien la prensa española la fotografío muy de cerca. “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna…eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, había detallado en exclusiva para Teleshow. Lo cierto es que, hasta el momento, ella no hizo pública ninguna relación.

En una reciente entrevista, su ex Mariano Martinez, con quien no tuvo una buena ruptura, la había elogiado, pero se olvidó el nombre de la exitosa novela que protagonizaron juntos. En un mano a mano con Jey Mammón, el actor estaba repasando aquellos grandes éxitos de los últimos años y el actor contestó: “Desde que nacieron -sus hijos – me fue muy bien. Valientes, Adda y… Ay, no me sale… La del cura… Eh… ¡Esperanza mía! Esa trajo mucho éxito”. Hablaba del suceso de Pol-ka de 2015 que protagonizó con Lali Espósito y que derivó en un romance entre los actores. Noviazgo que después de cinco meses intensos terminó mal, incluso con la filtración de un audio privado en el que el actor la acusaba de ser “nefasta y despechada”.

Atento al olvido, Jay le marcó: “¡Por eso te olvidaste el título! ¡Porque estabas con Lali!”. Mientras entre risas el actor aclaraba: “¡No! La recuerdo con alegría y cariño. Cosas de la vida!”. Y en relación a la pasión que sigue generando la relación de ellos entre los fans, reflexionó: “Son cosas que pasan cuando te peleas con alguien. Toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no están bien. Lali es re buena persona. No nos fue bien. Nada más”.

