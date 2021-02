El radicalismo clorindense acude a la Justicia Federal para levantar el bloqueo a la ciudad

Compartir

Linkedin Print

El concejal Rubén Omar Acosta informó que, junto a otros dirigentes del radicalismo clorindense, presentó un “amparo colectivo” para levantar el bloqueo a la segunda ciudad.

“Acudimos a la Justicia Federal para que se nos devuelvan los derechos y libertades del cual fuimos cercenados hace más de 180 días. Con el patrocinio del equipo jurídico del radicalismo provincial junto a la Diputada Andrea Tassel y el presidente de la Juventud Radical Agustín Cantero y otros dirigentes presentamos un Amparo colectivo para la ciudad y de esta forma tratar de hacer cesar este estado de restricción que es sumamente arbitrario para nosotros y que podamos tener el derecho de circular por todo el país con controles razonables y proporcionadas a nuestra realidad sanitaria”, explicó el edil radical.

“Los abogados Agostina Villaggi, Emilia Maciel, Juan Montoya y el presidente de la UCR provincial Martín Hernández nos están ayudando para lograr que Clorinda sea tratada como las demás ciudades. Para nuestros letrados el 15 de septiembre dejó de tener sustento legal y sanitario el bloqueo de la ciudad de Clorinda. Que el vallado es ilegal, el bloqueo ilegal y lo que sucede es absolutamente arbitrario, nos manifestaron, como también inconstitucional y sobrepasando todos los tratados internacionales”, siguió Acosta.

“Como bien nos explicaba el Dr. Hernández lo de Clorinda no tiene parangón en el mundo, más de 180 días encerrados, bloqueados y aquí el estado nacional tiene responsabilidad porque ha desertado de su control de fronteras, es como decir que desde el corte de la ruta 11 y 86 recién comienza el país, colocándola como una zona de sacrificio. En este sentido, nos alertó que el 31 de agosto del 2020 por la situación epidemiológica se dispuso el bloqueo por 14 días en Clorinda, luego de esto no existe ninguna otra resolución, solamente hubo partes informativos, que decían que el bloqueo continuaba. Que en un estado de derecho un parte informativo no tiene jerarquía de ley y lo grave es cuando el gobierno o el Consejo del COVID quiso establecer un bloqueo lo hizo con un acto jurídico, pero esto no sucedió en Clorinda”, continuó.

“El clorindense está sufriendo mucho el bloqueo, cada vez pasan más y más días sin que se dignen en levantar esta medida; por eso decidimos acudir a la Justicia. Iremos informando a la ciudadanía sobre la marcha de esta denuncia, lo único que queremos es que los clorindenses dejemos de ser discriminados, no nos merecemos este destrato”, cerró Rubén Acosta.

Compartir

Linkedin Print