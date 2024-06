El Rally formoseño puso primera en Misión Laishí

El pasado fin de semana la localidad de Misión Laishí recibió la primera fecha del cronograma 2024. La misma fue organizada por una nueva Comisión Directiva encabezada por el Sr. Julio Albarenga.

La actividad comenzó en el centro de la ciudad el día viernes por la noche con la presentación y largada simbólica de los autos, el sábado la actividad se repartió entre el reconocimiento de ruta realizado por la mañana y la primer tanda de 4 PC por la tarde, el domingo fue el cierre con los 4 PC finales y la ceremonia de entrega de Premios. Cabe destacar el importante apoyo del Sr. José Lezcano Intendente de Misión Laishí, brindando el apoyo con el personal policial, medico y operativo para que se pudiera llevar adelante este evento. También la responsabilidad organizativa y compromiso que ha tomado esta nueva comisión para con el deporte motor y la continuidad del Rally en nuestra provincia.

Un parque inicial de 28 autos divididos en 4 categorías puso el marco para que todos disfrutaran una excelente jornada deportiva. Lo que nos da a futuro una expectativa positiva de crecimiento del parque automotor para las siguientes fechas que ya tienen programadas hasta fin de año.

Podios de la 1ª Fecha:

Categoría A5

1° #213 Facundo Jurozco – Fabricio Ramírez

2° #598 Sergio Ovejero – Melissa Ruchinsky

Categoría N4

1° #499 Daniel Brunelli – Matías Alderete

2° #478 Diego Gómez – Juan Quintana

3° #438 Leonardo Likay – Raquel Arguello

Categoría A7

1° #710 Gabriel Bobadilla – Ariel Toledo

2° #763 Facundo Santos – Martín Velázquez

3° #345 Fernando Cerdan – Nelson Giménez

Categoría A7 Master

1° #601 Andrés Santos – Marcelo Cabañas

2° #603 Milci López – Jerónimo López

3° #699 Carlos Uncos – Agustín Uncos

Nadie olvida las alertas que hizo sonar Kevin Benavides tras el golpe que tuvo el sábado 11 de mayo entrenando en la pista de motocross que él mismo preparó junto a su familia, el Mantillo Mx Park, en las afueras de Salta. El deportista de 35 años fue rescatado y atendido inmediatamente por el equipo de colaboradores que lo acompaña en los ensayos y se lo derivó a un hospital de la capital provincial donde se constató un traumatismo encéfalo craneano y fractura del húmero del brazo izquierdo, en primera instancia. Dos días después fue trasladado a una clínica privada y también se supo que se afectó el nervio radial y tuvo lesiones cervicales.

El propio Kevin Benavides preparó un video en el que cuenta cómo fue el último mes. Confirmó que ese día estaba entrenando con su hermano, Luciano, así como que el incidente se produjo cuando él estaba sobre una montura de características de motocross, no de rally raid. Como informó Campeones oportunamente, el día anterior al incidente estuvieron haciendo road book de rally cerca de San Antonio de los Cobres, donde enfrentaron «más de cinco horas entrenando en la altura y estábamos cansados«. De hecho, hasta probaron el chiche nuevo de la antena de internet satelital para estar conectados y todo.

«No se qué me pasó para tener tan grande caída y golpe en la cabeza«, afirmó. Del mismo modo, contó que sufrió una «Lesión Axial Difusa» producto del traumatismo craneoencefálico que se diagnosticó en primera instancia y lo tuvo con pronóstico reservado los primeros días de internación. «Lo bueno de no acordarse cómo me caí es que ya quiero volver a andar en moto«, bromeó, aunque con la certeza de que así lo siente internamente.