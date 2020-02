El RB Leipzig se impuso ante el Tottenham de Mourinho en Londres por los octavos de final de la Champions

Compartir

Uno de los cruces más interesantes a nivel táctico que ofrecen los octavos de final de la UEFA Champions League fue el que protagonizaron el Tottenham de José Mourino y el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, que acabó con triunfo 1 a 0 para el cuadro germano.

En apenas un minuto de juego el conjunto visitante demostró que no viajó a Inglaterra para replegarse y apostar por un contraataque. En 60 segundos tuvo dos situaciones de gol, una fue un remate de media distancia que se fue ancho y la segunda fue un disparo que pegó en el palo tras la atajada de Hugo Lloris.

La siguiente media hora fue un show de posesión el elenco español, pero el control no se tradujo en situaciones de gol, debido al gran trabajo defensivo del Tottenham. Recién a los 35 minutos Timo Werner pudo quedar de frente al arco, peo Lloris le ganó el duelo y envió el balón al tiro de esquina.

En el complemento, el Tottenham sorprendió con una acción ofensiva a los dos minutos que dejó a Lucas Moura de cara a Gulácsi, tras asistencia de Aurier, pero el portero húngaro logró tapar su disparo.

A los 10 minutos del complemento, Davies derribó en el área a Laimer, quien iba en búsqueda de una pelota aérea, y el árbitro no dudó al pitar penal. Timo Werner se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol con un derechazo cruzado para desatar la locura del elenco visitante.

Inmediatamente después, el RB Leipzig tuvo el 2-0 en una jugada que inició con el arquero, tuvo cambio de ritmo cuando el volante Nkunku cruzó de derecha a izquierda la mitad de cancha con la pelota dominada y lanzó un pase largo para Angelinho, quien en velocidad recorrió la franja izquierda. Al llegar a la puerta del área soltó al medio para Werner, que dejó correr el esférico para que Schick remate de frente. Sin embargo, Lloris tapó el balón y acabó con una acción que hasta su definición era perfecta.

El Tottenham pudo descontar en un tiro libre de Lo Celso en la medialuna del área a los 27 minutos cuando que no terminó en gol porque Gulácsi cacheteó el balón y este rebotó en el palo y se fue marchó afuera.

A pesar de los esfuerzos, el elenco de Mourinho no pudo marcar y sufrió una derrota de local que lo obliga a ganar en Alemania el 10 de marzo, cuando los equipos vuelvan a verse las caras en la revancha. Con la victoria, el RB Leipzig quedó a un paso de los cuartos de final.