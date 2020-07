El Real Madrid, campeón de la Liga, empató ante el Leganés y decretó su descenso

Compartir

El Leganés casi consigue la hazaña ante el Real Madrid, ya campeón de Liga, pero no pudo con la jerarquía del Merengue e igualaron 2-2. Con este resultado, el conjunto pepinero decretó su descenso a la Segunda División del fútbol de España.

En el comienzo del duelo se vio dos equipos con iniciativa y sin ganas de especular, por un lado el elenco de Zinedine Zidane con el objetivo de cerrar el título obtenido con una racha de triunfos desde el reinicio de la actividad, y por el otro el elenco local en su búsqueda por permanecer en la Primera División de España. Fue así que los primeros minutos fueron intensos y con gran disputa en la mitad de la cancha.

Sin embargo, el Merengue impuso su jerarquía a partir de su jugador clave. Sergio Ramos ganó en las alturas luego de una pelota detenida y estampó de cabeza el primer gol para el equipo visitante. De esta manera, en tan solo 9 minutos, el Madrid se puso 1-0 en el marcador gracias a su capitán, que sumó su décimo tanto en el torneo, el sexto desde el retorno de la temporada después de la pandemia.

Lejos de quedarse en el lamento por la desventaja, el Leganés fue en busca de la igualdad y comenzó a acechar al vigente campeón. El dueño de casa sacó provecho por la banda izquierda venciendo la resistencia de los responsables de marcar en esa zona, Militao y Lucas Vázquez, pero más allá del esfuerzo, no pudo capitalizar los ataques.

Con el correr de los minutos, el conjunto capitalino consiguió controlar la intensidad de su rival y a partir de la posesión del balón impuso su estilo de juego. El más sobresaliente de la primera parte fue Isco, por él pasaban todos los ataques y desde su botín se generaron las oportunidades más peligrosas del la Casa Blanca.

Y cuando parecíaque el Madrid se iría en ventaja al entretiempo, a falta de segundos para el final de la primera parte apareció Bryan Gil para poner el 1-1. El español bajón un centro del argentino Jonathan Silva dentro del área y de zurda venció al arquero Areola para desatar el festejo de los Pepineros.

Ye en el complemento, el Leganés se siguió animando en su obligación por quedarse con los tres puntos y se volcó al ataque, dejando varios espacios en su última línea. Pese a tener buenos retrocesos a la hora de perder la pelota, los de Zidane aprovecharon una recuperación en campo rival para volver a ponerse en ventaja. Isco recibió rápido tras recuperar la posición y habilitó de manera excepcional a Marco Asensio, que de derecha la mandó al fondo de la red y puso el 2-1 parcial.

Tras la conquista de Asensio, todo indicaba que el Merengue iba a quedarse con los tres puntos y así mantener su puntaje perfecto desde la vuelta del fútbol, pero Leganés nunca bajó los brazos y siguió buscando la manera de doblegar la defensa de su rival.

Fue así que tras algunos intentos de proximidad al arco del campeón, el dueño de casa consiguió la igualdad en los pies del africano Roger Assalé, quien con un zurdazo cruzado estampó el 2-2 y le devolvió la ilusión a su público de la permanencia ya que del otro lado, el Celta de Vigo igualaba 0-0 ante el Espanyol.

El final del encuentro fue digno para el infarto. Anoticiados que su rival directo por el descenso no podía ganar, en Laganés fueron decididos a buscar el milagro. Y casi lo consigue, ya que en el sexto minuto de descuento, el ingresado Óscar Rodríguez tuvo la oportunidad en sus manos, pero su remate se fue por encima del travesaño, dejando así el resultado inamovible.

Con ese empate, el Leganés no pudo sumar los puntos suficientes para evitar la pérdida de la categoría y de esa forma se quedó con el tercer cupo del descenso junto con el Espanyol y el Mallorca.