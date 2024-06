«El Real Madrid no irá al Mundial de Clubes»

El italiano, técnico de los «Merengues» aseguró que su equipo no acudirá al próximo y novedoso torneo ecuménico en Estados Unidos. A su vez aseveró que habrá varios conjuntos más que rechacen la participación a la naciente competencia por motivos económicos.

La bomba que sacude al planeta fútbol llegó desde España. El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo no acudirá al próximo y novedoso Mundial de Clubes y añadió que, al igual que el club blanco, habrá varios conjuntos más que rechacen la participación.

«La FIFA se puede olvidar, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA quiere darnos esa cantidad por toda la copa. Negativo. Como nosotros, otros clubes rechazarán la invitación», dijo en una entrevista con ‘Il Giornale’ sobre el torneo, que se disputará en el verano de 2025 en el territorio de los Estados Unidos.

El entrenador del último campeón de la UEFA Champions League elogios hacia el club blanco: «Madrid es especial. El Milan está en mi corazón, jugué, fui entrenador, es una gran parte de mi vida profesional. Pero el Real Madrid es el Real Madrid, ¿qué puede haber mejor? Aquí hay un respeto por la historia, todos los jugadores del pasado están presentes en las fotografías de la ciudad deportiva».

No es la primera llamada de atención que llega desde la capital ibérica. Los “merengues” ya habían filtrado quejas respecto a la organización de la nueva competencia: “La temporada que viene vamos a comenzarla en agosto y terminarla en julio. Es una locura. Van a matar a los jugadores. El primer partido, que será la Supercopa de Europa, se jugará el 14 de agosto de 2024. Si por algún motivo llegan a la final del Mundial de Clubes, acabarían el 13 de julio de 2025. Es decir, exactamente once meses sin prácticamente descanso”, comentaban en Valledebas por lo bajo.

Palabra

de Campeón

Ancelotti, que precisamente cumple 65 años hoy, opinó sobre la Eurocopa 2024 que comienza este viernes en Alemania destacó: «Tengo mucha curiosidad por ver a Alemania en casa, tiene un equipo interesante. Creo que nos ha faltado (a Italia) un relevo generacional después de ganar la última edición, así que no sé realmente cuáles pueden ser nuestras posibilidades», añadió.

Además, comentó lo que supone el trabajo de entrenador: «No veo nada nuevo, este siempre ha sido nuestro trabajo, pero el caso de (el exentrenador alemán del Liverpool Jürgen) Klopp es significativo. La presión constante, la carga de responsabilidad se convierten en demasiado, la obsesión se apodera de uno. También le pasó a Arrigo Sacchi».