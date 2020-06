El Real Madrid venció por 2 a 1 a la Real Sociedad y alcanzó al Barcelona en la cima

Compartir

Linkedin Print

El empate del Barcelona en Sevilla deja en manos del Real Madrid la oportunidad de volver al liderato de La Liga Santander y depender de sí mismo durante lo que resta del campeonato, para eso debe superar de visitante la Real Sociedad. Televisa ESPN2.

El encuentro arrancó electrizante, con el cuadro local decidido a presionar bien arriba y a imponer su juego ante un rival que salió al campo de juego con el objetivo de llevarse los tres puntos. Fue así que a los dos minutos se dio la primera acción en una gran jugada colectiva del conjunto blanco que inició desde el fondo, en una arriesgada pero eficiente salida, que culminó con Federico Valverde desbordando por derecha y con un centro atrás para Vinícius Júnior, quien definió por arriba del travesaño.

Pese a que los primeros minutos fueron atrapantes, el partido entró rápidamente en una meseta, ya que la Real Sociedad no encontró los caminos para poder llegar con claridad al área rival pero sí pudo contener las embestidas del rival.

Con el correr de los minutos, todos los ataques del cuadro conducido por Zidane empezaron a inclinarse por la izquierda, ya que la velocidad de Vinicus Junior parecía ser la mejor manera de preocupar al local. El brasileño fue protagonista de tres corridas muy buenas pero solo uno terminó en una situación de gol. Al meterse al área, el brasileño enganchó hacia adentro, dejó dos jugadores en el camino y remato fuerte al medio para fortuna del arquero Remiro, quien pudo despejar el esférico. Minutos antes, el portero ya le había ahoga el grito a Benzema, quien también había ingresado al área por ese sector y pateó incómodo al primer palo.

En el inicio del segundo tiempo, Vinícius Júnior demostró que lo de la primera mitad no había sido una casualidad. Primero ganó en velocidad por izquierda, pero falló al tirar el centro y en la siguiente acción volvió a dejar a su rival en el camino, pero esta vez en lugar de lanzar el balón al área, enganchó y correó en paralelo por la línea de fondo, tiró un caño y cuando iba a rematar sintió el contacto de Llorente y se dejó caer. El árbitro no dudó, cobró penal y Sergio Ramos lo cambió por gol.

El zaguero, capitán y referente del equipo, se lastimó la rodilla izquierda en la siguiente acción al chocar con un rival. Por ese motivo, se marchó a los 15 minutos del complemento para darle lugar a Éder Militao.

La gran polémica llegó pasados los 20 minutos del segundo tiempo cuando Januzaj, con remate rasante y lejano, clavó la pelota en el primer palo para el 1 a 1, pero el árbitro anuló la acción por el fuera de juego de un futbolista que supuestamente había obstruido la visión de Courtois. El VAR avaló su decisión, a pesar de que el arquero belga ni siquiera había protestado.

En la siguiente acción, llegó el 2 a 0. Un centro desde la derecha al segundo palo encontró a Karim Benzema. El francés, quien siempre encuentra tiempo en el área, dominó la pelota con el hombro y de media vuelta sacudió el arco Remiro, quien quedó descolocado y no pudo evitar el tanto.

Con la ventaja de dos tantos, Zidane mandó a la cancha a Mariano Díaz y a Marco Asensio en lugar de Benzema y James Rodríguez, de intrascendente actuación.

El partido parecía liquidado, pero entonces la Real Sociedad encontró el descuento. Fue mediante un centro al segundo palo desde la derecha para la llegada de Mikel Merino, libre por el fondo, quien dominó el balón y sin marca definió de zurda a quemarropas para establecer el 1-2 en el marcador.

Ante la preocupación por el posible empate, el entrenador francés llamó de inmediato a Luka Modric y a Mendy, para que descansen Federico Valverde y Marcelo.

Los locales, que eliminaron de la última edición de la Copa del Rey al cuadro merengue, no son el rival más propicio en la historia reciente del Real Madrid. Apenas cosecharon un solo triunfo en sus últimos cuatro enfrentamientos con los blancos. La situación actual es diferente. Sin público en las gradas del Reale Arena para un encuentro siempre especial en San Sebastián. Los de Zidane sienten menos la presión ambiental pero deben responder ante la deportiva. El pinchazo del Barcelona les deja una oportunidad esperada.

Encaran una nueva ‘final’ con varios cambios. En el equipo titular aparecen Vinicius Júnior y James Rodríguez, la gran sorpresa de los 11, para acompañar en el tridente a Karim Benzema. En el medio estarán nuevamente Toni Kroos, Casemiro y Federico Valverde. De esta manera, Luka Modric y Eden Hazard tendrán minutos de descanso y esperarán su turno en el banco de los suplentes.

El conjunto de Imanol Alguacil, en tanto, llega con dudas al encuentro tras firmar un empate muy ajustado antes Osasuna y hundirse contra el Alavés en uno de los peores partidos de la temporada.

El mediocampista Mikel Merino, que volverá tras cumplir un partido de sanción, aportará la consistencia de la que careció el equipo, pero de poco valdrá lo que puede hacer el jugador sí adelante sus compañeros no son capaces de generar el peligro que mostraban hasta el parón en marzo.

Un gol en dos partidos es un pobre balance para uno de los equipos que se había mostrado más realizador en el 2020. Alex Isak, Januzaj o Portu siguen con la pólvora mojada y ante el Madrid puede ser una buena ocasión para reivindicar su calidad.