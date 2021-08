El reclamo al aire de Ricardo Montaner a Soledad Pastorutti durante la gala de batallas de La Voz Argentina

Compartir

En el reality La Voz Argentina se vivió un clima de tensión cuando los participantes competían en las batallas. En la última gala del martes, se enfrentaron uno de los dúos del equipo de Soledad Pastorutti: Victoria Rengel y Patricio Mai cantaron “Take on me” sobre el escenario.

Tras la performance, los coaches dieron su devolución y todos concordaron en que el joven había podido brillar más que su compañera. En primer lugar, Mau y Ricky señalaron que Patricio pudo destacarse más por su tonalidad de voz. Mientras que Lali Espósito aseguró: “Esta batalla es para él, pero creo que tiene que ver con la canción”.

Por su parte, Ricardo Montaner expresó su disconformidad con lo ocurrido en esta batalla: “Voy a acotar públicamente que hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo”. Luego, el popular artista manifestó: “Creo que la canción era para él, porque la canción no le permite a ella hacer nada, de hecho en su parte solista se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podría”.

Por último, el intérprete de “Me va a extrañar” aseguró: “No siento que sea una batalla justa. Patricio cantó la canción cómoda para él y lo demás vino de adorno. Si me tengo que pronunciar, por un poco de justicia, diría que me quedo con Victoria porque se merecía lucir más y esta canción no le daba la posibilidad”.

Pastorutti escuchó atentamente a su colega y justificó la elección de la canción para defenderse: “Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con los participantes, acá nadie impuso nada”. Pero, la artista admitió que en los ensayos no pudo darse cuenta de que a Victoria le perjudicaba el tema, ya que en ese caso hubiese pedido cambiar de canción.

En tono reflexivo, la coach manifestó: “Quizás sí le quedó bien a él y no a ella. Es una pena, porque si hay algo que me gusta es que la batalla esté a la altura de las circunstancias”. Sin embargo, aclaró: “No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble, pero es cierto, Victoria, que quizás lo tenías que resolver de otra manera, lo habías logrado súper bien y sé que lo podías hacer mejor porque lo escuché”. En el final, Soledad eligió a Patricio, como el resto de sus pares: “Esto es una batalla, se canta una vez, y yo tengo que evaluar por lo de hoy. Entiendo lo que sienten ustedes, pero no veo la injusticia porque lo hemos charlado.

Por otra parte, durante la gala se vivió un episodio complicado cuando Mau y Ricky expresaron su decepción con la performance de dos participantes, Esperanza Careri y Jessica Amicucci. “Se les voltearon las cuatro sillas a las dos, estaban en la cima de lo que se puede estar en este programa. Lo máximo que les puede haber pasado es que las cuatro sillas se dieran vuelta. Y hoy están aquí. Si hubieran cantado así en las audiciones a ciegas, la verdad y con toda humildad, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno”, comenzó diciendo Ricky. Y explicó que quería que esto fuera un ejemplo de “superación” para quien quede en el certamen. “Porque nos fuimos al carajo. Las amo, pero las modulaciones y las armonías no las pegamos. Y me parte el corazón porque, para nosotros, esta era nuestra batalla estrella”, señaló.

Finalmente, los hermanos decidieron que continuara en su team Esperanza. Sin embargo, el padre de ambos tocó el botón rojo y se “robó” a Jessica, quien a partir de este momento continuará en su equipo. “Si yo estoy en esta silla esta noche, es porque alguna vez alguien me dio una segunda oportunidad”, dijo Ricardo para justificar su decisión.

