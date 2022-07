El rector Augusto Parmetler criticó a Facundo Manes y afirmó que «no habló de ciencia»

Compartir

El neurocientífico y diputado nacional, Facundo Manes, dio una charla en la Universidad Nacional de Formosa (UNAF), más precisamente como invitado de una cátedra de la carrera de contador público, y el rector de la alta casa de estudios, criticó que la misma no fue científica sino política. “No habló de ciencia, se vinculó más al costado político», señaló Augusto Parmetler al Grupo de Medios TVO.

«Realmente giró sobre varias cuestiones que tienen mucho ribete político, no habló de ciencias específicamente. No habló de un proyecto de investigación o resultados de una investigación, diría yo no habló de ciencia, si bien mencionó las cuestiones de la neurociencia, no habló de ciencia, se vinculó más al costado político que puede tener una interpretación de un diputado nacional», mencionó el rector de la UNAF.

La charla que brindó Manes, en su gira por Formosa, contó con la presencia de algunos dirigentes y simpatizantes de su partido político, pero también con un público científico que también criticó la locución con poco contenido científico, según le manifestaron al rectorado.

«Fue invitado por una cátedra de la carrera de Contador Público dependiente de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), el rectorado no organizó eso. Normalmente las charlas y los eventos científicos, son organizados por cátedras, por facultades y otras por el rectorado, que suelen ser jornadas que duran varias semanas», detalló Parmetler al respecto.

Y en ese sentido, aclaró las bases de sus crítica, «el cuestionamiento que yo hago es que uno tiene que definir en su locución, de que va hablar exactamente, porque realmente si se trata de un científico, va a hablar de ciencia y si no habla de ciencia, también tiene que estar expuesto a las críticas correspondientes».

«Por qué digo que no habló de ciencias, porque en lo poco que escuché de las palabras, no aporta datos de investigaciones, no aporta datos de estadísticas y no menciona ningún tipo de fuente, son todas impresiones personales; si es una investigación particular, que mencione el paper», agregó.

La opinión de Parmetler, quien no acudió a la charla brindada por el neurocientífico por otros compromisos, se suman a las críticas de otros asistentes que habrían participado por una cuestión científica cuando se trató más de una política, según precisó.

«Muchos de los que fueron a escuchar no se convencieron de sus palabras porque estaban esperando un discurso científico en la universidad, esa fue aparentemente la promesa». «Si viene alguien, sea del partido que sea, a hablar sobre las cuestiones sociales se tiene que basar en argumentaciones serias. Esto sirve para la crítica política, lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestra patria», finalizó el rector.

