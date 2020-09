El rector de la UNaF, Augusto Parmetler saludó a los estudiantes en su día

Compartir

Linkedin Print

Teniendo en cuenta que el lunes que viene se festeja el Día del Estudiante, el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler saludó al alumnado de la casa de estudios.

En este sentido, el titular de la UNaF significó que “son el motor y el eje mismo de la Universidad. Sin ellos, esta institución no tendría sentido, ya que son quienes la impulsan. Tienen su representación dentro de los Consejos Directivos y el Consejo Superior, y por ende, cumplen un rol activo en la construcción de la vida académica”.

“En este tiempo de pandemia, hay estudiantes que están colaborando con la continuidad de nuestro trabajo. Por ejemplo, algunos están repartiendo el alcohol sanitizante, otros están trabajando con el Programa Alimentario Universitario (PAU), mientras que otros alumnos colaboran con algunas tutorías de pares. Es por todo esto que creo que la de los estudiantes no es una actividad pasiva, si no que es totalmente activa, ya que son los partícipes de la construcción de la universidad pública, por eso a ellos les envío un gran saludo y un gran reconocimiento”, finalizó diciendo el rector Parmetler.