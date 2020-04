El Rector de la UNaF encabezó importante reunión

Compartir

Linkedin Print

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, junto a la secretaria general académica, Dra. Mónica Daldovo, mantuvo ayer una reunión de trabajo con los decanos de las Facultades, marco en el que se analizaron situaciones académicas e institucionales ante la emergencia por la pandemia del COVID-19, de acuerdo a lo que va aconteciendo tanto en la Nación como en la provincia.

Participaron del encuentro desarrollado en el Rectorado los decanos de Recursos Naturales, Ing. Gustavo Rhiner; de Humanidades, Esp. José Luis Guillen; y de Ciencias de la Salud, Lic. Elisa Acosta, en tanto que por Administración, Economía y Negocios (FAEN) lo hizo el secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Téc. Luis Scribano.

De acuerdo a lo explicado por la secretaria general académica, durante la reunión de trabajo se analizaron importantes cuestiones: la primera tiene que ver con los alumnos del Secundario, que son los ingresantes 2020, que no pueden presentar su título secundario; mientras que la segunda refiere a la situación de las cátedras que requieren presencialidad, como pasantías, prácticas y laboratorios. Finalmente, se abordó la situación de los estudiantes que necesiten rendir los exámenes para poder recibirse o se encuentren en instancias de condicionalidad y correlatividades.

«La reunión con los decanos se basó en ir resolviendo las cuestiones académicas e institucionales que surgen en este contexto de crisis y emergencia educativa», expuso la Dra. Daldovo. «En ese contexto, la Universidad está abocada a dar continuidad pedagógica y generar oportunidades a todos los alumnos que necesiten continuar sus estudios a pesar de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo», subrayó.

Refirió que «hemos trabajado la situación de los alumnos ingresantes 2020 que no pueden presentar toda la documentación del Secundario para completar las inscripciones en el sistema».

En ese sentido «definimos prorrogar el plazo para la presentación del título secundario hasta el 30 de julio», no obstante lo cual, «ello va a estar sujeto a las condiciones sanitarias del país y de la provincia en ese momento, ya que si (la cuarentena) continúa prorrogándose, seguramente que la caducidad va a ser prorrogada».