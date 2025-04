El Rector Parmetler recordó la importancia de la Semana Santa y las Pascuas de Resurrección

En el marco de la Semana Santa, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) recibe un mensaje cargado de espiritualidad, introspección y compromiso social.

Dirigido a estudiantes, docentes, personal nodocente y graduados, este llamado convoca a detenerse por un instante en medio del ritmo académico y reencontrarse con el sentido más profundo de estos días sagrados.

“Este período es una oportunidad invaluable para detenernos y contemplar nuestros caminos, nuestras expectativas y los lazos que nos unen”, señala el mensaje, recordando que más allá de sus raíces religiosas, la Semana Santa representa una pausa necesaria para la reflexión, la reconexión con los afectos y la revisión de nuestros valores individuales y colectivos.

Reencuentros que fortalecen lazos

Uno de los aspectos más destacados del mensaje es el reconocimiento al retorno de muchos estudiantes a sus hogares, una práctica que se repite cada año durante estos días. Lejos de ser un simple descanso, este regreso al núcleo familiar se valora como un momento de gran importancia emocional: “Un momento crucial para fortalecer los vínculos afectivos y compartir experiencias”, se subraya.

En ese sentido, se pone en relieve la dimensión humana y afectiva que acompaña el proceso formativo. En una etapa de la vida donde la presión académica, las exigencias personales y los desafíos sociales muchas veces dominan la escena, reencontrarse con los seres queridos adquiere un significado profundo y reparador.

El mensaje también resalta que la educación universitaria no se limita a la adquisición de conocimientos técnicos o científicos, sino que aspira a algo más amplio: la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad. Desde la UNaF se promueve una mirada integral de la enseñanza, donde el saber convive con la ética, la empatía y la responsabilidad social.

“La educación que recibimos en esta casa de estudios no solo busca formar profesionales competentes, sino también ciudadanos comprometidos con su entorno”, se remarca, abriendo la invitación a estudiantes y graduados a preguntarse por su rol en la transformación del presente y la construcción de un futuro más justo.

Una pausa para reavivar el espíritu

En tiempos marcados por la incertidumbre económica, la polarización política y los desafíos globales como el cambio climático o las crisis humanitarias, el mensaje de la UNaF propone recuperar el sentido de la esperanza como motor de cambio:

“Aprovechemos esta Semana Santa para renovar nuestro espíritu y para reavivar el deseo de contribuir a un futuro mejor”.

La invitación no es solo a la contemplación personal, sino también a la acción colectiva, con una mirada solidaria y orientada al bienestar común. La fe, la introspección y la comunidad se presentan como pilares fundamentales para transitar los desafíos actuales.

Con un cierre cargado de buenos deseos, se llama a que cada integrante de la comunidad universitaria encuentre en estos días un motivo para recuperar el equilibrio, el entusiasmo y el compromiso: